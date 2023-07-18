Dil nefes borusuna neden kaçar

Dilin boğaza kaçması genel olarak sık rastlanan bir durum değildir. Ancak karşılaşması durumunda ciddi beyin hasarlarına hatta ölüme bile neden olabilmektedir. Peki, Dil nefes borusuna kaçarsa nasıl çıkarılır?

Dil istemsizce, düşme veya darbe sonucu nefes borusuna kaçabilir. Oldukça tehlikeli olan bu durumda kişilerin bilinçli hareket etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu durum ölümle bile sonuçlanabilir. Peki, Dilin nefes borusuna kaçaması durumunda ne yapılmalı?

DİL NEFES BORUSUNA KAÇARSA NASIL ÇIKARILMALI

Dilin nefes borusuna kaçması durumunda ani şekilde müdahale edilmesi gerekir. Aksi durumda nefessiz kalma sonucu bazı sinirsel beyin sorunlarına, süre uzadıkça ise ölüme kadar gidebilir.

Ani hareket, spor, çarpma gibi durumlarda yutaktaki kasların gevşemesi sonucu dilimizin istemsiz olarak aşağı kaçması yani boğaza kaçarak akciğere giden hava yollarını kesme durumudur. Aynı zamanda bayılma, kendini kaybetme gibi durumlarda da dil boğaza kaçabilir. Bu esnada dil kas gücünü kaybeder ve kontrol edilemez.

Dilin boğaza kaçmasın durumda ilk iş olarak kişi yere yatırılmalıdır. Sonrasında çene kısmında tutularak aşağı doğru bastırılır. Arka boyun kısmında destek verilerek kafanın dik halde kalması sağlanır. Bu duruş sağlandıktan sonra ilk olarak dili dışarı çıkarmaktır. Çünkü nefessiz kaldığımız zaman beyin 2 yada 3 dakika kadar oksijensiz dayanabilir. Sonrasında geçen her saniye önemlidir. Oksijensiz kaldıkça beyin hücreleri ölecektir. Bu durumda hasta geri döndürülse bile felç, sinir sorunları, sakat kalma gibi durumlar meydana gelebilir.

Havale durumlarında dişlerin sıkılarak dilin yutulmasına da rastlanabilir. Bu durumda dişlerin arasına kaşık, kalem, ormanda isek odun parçası konularak dişlerin açılması sağlanır. Sonrasında elimize hastanın ağzına sokarak dili çıkarmalıyız. Kalem vb. aletlerle de yardım alınabilir. Kısacası o dilin mutlaka dışarı çıkılması, hava yollarının açılması sağlanmalıdır.



Dil dışarı çıkarıldıktan sonra derhal sağlık ekiplerine haber verilerek hasta başında beklenmesi gerekir. Çünkü yine bir bayılma, şuur kaybı gibi durumlar tekrar dil yutulması görülebilir. Bu yüzden dikkat edilmesi gerekmektedir.