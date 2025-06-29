Dil ve konuşma terapisine yoğun ilgi

Yeşiltepe Yaşam Merkezi’nde faaliyetlerini sürdüren Tepebaşı Belediyesi Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi'nden bugüne dek bin 496 kişi yararlandı.

Yeşiltepe Yaşam Merkezi’nde hizmet vermeye devam eden Tepebaşı Belediyesi Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi'nde, konuşma sesi bozuklukları, akıcılık bozuklukları, ses bozuklukları, özgül öğrenme güçlüğü, beslenme ve yutma bozuklukları, dudak damak yarığı ve rezonans bozukluklar, yetişkin dil bozuklukları, motor konuşma bozukluklarında uzman dil ve konuşma terapistleri ile ön görüşme sonrası uygun olan danışanlarla terapiye başlanıyor.

Haftada bir gün 40 dakika süren seanslarla hizmet veren merkezden açıldığı 2023 Mayıs ayından bugüne kadar bin 496 kişi yararlandı.

Merkezde görev yapan terapistler haftanın belirli bir günü Tepebaşı Belediyesi Melih Savaş Yaşam Köyü’nde bulunan Alzheimer Konukevi’ne giderek buradaki hastalarla da görüşme sağlıyor. Ön görüşme sonrası uygun olan hastalara terapi uygulanıyor.

Hizmet alan vatandaşlar, merkezden memnun olduklarını belirterek, Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a teşekkürlerini iletiyor. Randevu sistemi ile hizmet veren merkezden iki buçuk yaş itibarıyla çocuk, ergen, yetişkin ve ihtiyaç duyan herkes faydalanabiliyor.

Yeşiltepe Mahallesi Kırca Sokak 1/C adresinde hizmet veren merkeze ilişkin bilgi ve merkezden randevu almak isteyenler, "0 (222) 330 42 39" numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.