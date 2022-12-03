Dilan Çiçek röportaj verdi özel bilgilerini açıkladı

İşte açıklamaları:"Hiçbir boşluk hissetmiyorum içimde. Anlatsan kimse anlamaz bir tarafım var benim. Çocukluğumdan beri böyle.Takipçi sayısı kaygılı hiçbir işte olmak istemiyorum. Kalbimi attıran, beni mutlu edecek projelerde yer alırım sadece."