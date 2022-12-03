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Dilan Çiçek röportaj verdi özel bilgilerini açıkladı

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir dergiye verdiği röportajda özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Galeri Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 10:51
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Dilan Çiçek röportaj verdi özel bilgilerini açıkladı

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Dilan Çiçek röportaj verdi özel bilgilerini açıkladı

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, evlilik hazırlığı yaptığı ve çok aşık olduğunu söylediği İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile ani bir kararla yollarını ayırmıştı. Deniz, InStyle dergisine röportaj verdi.

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Dilan Çiçek röportaj verdi özel bilgilerini açıkladı

İşte açıklamaları:"Hiçbir boşluk hissetmiyorum içimde. Anlatsan kimse anlamaz bir tarafım var benim. Çocukluğumdan beri böyle.Takipçi sayısı kaygılı hiçbir işte olmak istemiyorum. Kalbimi attıran, beni mutlu edecek projelerde yer alırım sadece."

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Dilan Çiçek röportaj verdi özel bilgilerini açıkladı

Temel hayalim mutlu olmaya devam etmek. Sadece mutlu olayım yeter.

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Dilan Çiçek röportaj verdi özel bilgilerini açıkladı

Küçük kusurlar hariç vücudumla tamamen barışık değilim aslında. Yıllardır zayıflığımla ilgili kötü sözlere maruz kalıyorum.

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Dilan Çiçek röportaj verdi özel bilgilerini açıkladı

Yazmak benim için bir kaçış noktası. Bir rüya defterim var. Onun üzerine kısa film çekeceğiz.

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Dilan Çiçek röportaj verdi özel bilgilerini açıkladı

İnsanların beni dinlememesine çok sinirlenirim. Düşünmeden konuşanlar da tepemi attırır.

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Dilan Çiçek röportaj verdi özel bilgilerini açıkladı

Beni hayata motive eden şey ise libido. Ama sadece karşı cinsle ilgili değil. Yaşam enerjisi, hayatta kalma mücadelesi.

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Dilan Çiçek röportaj verdi özel bilgilerini açıkladı

Pandemide kod yazmayı öğrendim. Şimdi bir bilgisayar oyunu hedefim var.

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Dilan Çiçek röportaj verdi özel bilgilerini açıkladı

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Dilan Çiçek röportaj verdi özel bilgilerini açıkladı

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Dilan Çiçek röportaj verdi özel bilgilerini açıkladı

13/20
Dilan Çiçek röportaj verdi özel bilgilerini açıkladı

14/20
Dilan Çiçek röportaj verdi özel bilgilerini açıkladı

15/20
Dilan Çiçek röportaj verdi özel bilgilerini açıkladı

16/20
Dilan Çiçek röportaj verdi özel bilgilerini açıkladı

17/20
Dilan Çiçek röportaj verdi özel bilgilerini açıkladı

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Dilan Çiçek röportaj verdi özel bilgilerini açıkladı

19/20
Dilan Çiçek röportaj verdi özel bilgilerini açıkladı

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Dilan Çiçek röportaj verdi özel bilgilerini açıkladı

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