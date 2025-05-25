Dilan Çiçek Deniz’den transparan Cannes kıyafeti ile yatak pozu!

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Dilan Çiçek Deniz’den transparan Cannes kıyafeti ile yatak pozu!

Rol aldığı başarılı projelerle adından sıklıkla söz ettiren güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz Cannes tarzıyla sosyal medyayı salladı.

Kıyafetiyle gündeme bomba gibi düşen Dilan Deniz’in yatağı uzanarak fotoğraf çekindiği o görüntüler olay oldu.

Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur gibi başarılı bir çok projeyle adından söz ettirmeyi başaran genç dilan Çiçek Deniz Cannes’te giydiği kıyafetle çok konuşuldu.

Güzel oyuncunun son dönemlerde Sinan Çetin’in oyuncu ve yönetmen olan oğlu Rafael Cemo Çetin’le aşk yaşadığı biliniyor.

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Ünlü oyuncu Cannes Film Festivali’ne transparan ışıltılı bir kıyafetle katıldı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncunun cesur tarzı beğeni topladı.

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