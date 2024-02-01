Katıldığı televizyon programında estetikleri hakkında açıklamalarda bulunan Dilan Çiçek estettik iddiaları için, "Paşa gönlüm o an öyle istedi ve denemek istedim." şeklinde konuştu. Peki, Dilan Çiçek kimdir? Dilan Çiçek kaç yaşında nereli?

DİLAN ÇİÇEK KİMDİR?

Dilan Çiçek Deniz, 28 Şubat 1995 tarihinde Sivas'ta doğan Türk oyuncu, model ve şairdir. İşte Dilan Çiçek Deniz'in kariyeri hakkında bilgiler:

Lise döneminde tiyatro eğitimi aldı ve 17 yaşında Liseler Arası Tiyatro Yarışması'na katılarak oyunculuk ödülü kazandı.

Ege Üniversitesi'nde Turizm Rehberliği okurken, gerçek tutkusunun Karşılaştırmalı Edebiyat olduğuna karar verdi ve İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yaptı.

15 yaşında "Güneşi Annem Sanırdım" adlı şiir kitabını yayımladı.

Modellik kariyerine de sahip olan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldı ve ikinci oldu. 2015 yılında Miami’de düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti.

Oyunculuk kariyerine "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisindeki "Ebru" karakteriyle başladı.

"Güneşin Kızları" dizisinde "Elif" karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

"Bodrum Masalı" dizisinde başrol oynadı ve "Çukur" dizisinde Aras Bulut İynemli ile başrolü paylaştı.

2016 yılında Pantene Altın Kelebek'te "Yıldızı Parlayan Ödülü"ne layık görüldü.

2020 yılında BluTV'de yayınlanan "Yarım Kalan Aşklar" dizisinde "Elif Urazoğlu" karakterini canlandırdı.

"Alev Alev" dizisinde "Rüya Yıldırımlar" karakterine hayat verdi.

2021 yılında La Casa de Papel işbirliğiyle gerçekleşen Magnum reklamında yer aldı.

Dilan Çiçek Deniz, hem oyunculuk kariyeriyle hem de farklı alanlardaki başarılarıyla dikkat çeken bir isimdir.