Dilan Çıtak'tan kafaları karıştıran paylaşım. Sosyal medyadan ilan etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dilan Çıtak'tan kafaları karıştıran paylaşım. Sosyal medyadan ilan etti

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın son paylaşımı yine kafaları karıştırdı. İmalı sözler yazan Çıtak eşini sosyal medyada takip etmeyi de bıraktı.

Şarkıcı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’ın son paylaşımı magazin gündemine damga vurdu.

Sosyal medya hesabında imalı sözler yazan Çıtak’ın eşi Levent Dörter’i takipten çıkarması “boşanıyorlar mı?” sorularını gündeme getirdi.

evlendi.jpg

Ünlü sanatçı Tatlıses’in 23 yıl sonra kabul ettiği kızı olan Dilan Çıtak ile aralarındaki gerilim, uzun süre magazin basınında konuşulmuştu.

dilanevlendi1.jpg

Çıtak, sekiz yıllık birlikteliğin ardından sevgilisi Levent Dörter ile 2022 yılında evlenmişti.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak için karar verildi!İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak için karar verildi!

Son günlerde çiftin ilişkisi hakkında ayrılık iddiaları öne sürülüyor. Çıtak’ın geçtiğimiz günlerde taşındığını duyurması ve Dörter’in sosyal medya hesabından eşinin soyadını kaldırması bu söylentileri daha da güçlendirdi.

Dilan Çıtak sessizliğini bozdu! Polislerin üzerine araba sürmüştüDilan Çıtak sessizliğini bozdu! Polislerin üzerine araba sürmüştü

dilanevlendi1.jpg

Dilan Çıtak’ın paylaşımında yer alan “Ucuz seçimleri olan insanlara kızmayın, herkes bu hayatta hak ettiği şeyi ister” sözleri ise dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak arasında sular durulmuyor! Fırlattığı kumanda “silah” sayıldıİbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak arasında sular durulmuyor! Fırlattığı kumanda “silah” sayıldı

Son Haberler
Vali Erol Aybastı’da yaylalarda inceleme yaptı
Vali Erol Aybastı’da yaylalarda inceleme yaptı
Genç işçi, korkunç şekilde can verdi...
Genç işçi, korkunç şekilde can verdi...
Aksaray’da motosiklet yayaya çarptı
Aksaray’da motosiklet yayaya çarptı
Galatasaray'ın eski oyuncusundan Başakşehir'e son dakika golü!
Galatasaray'ın eski oyuncusundan Başakşehir'e son dakika golü!
58 tay 25 milyon liraya satıldı
58 tay 25 milyon liraya satıldı