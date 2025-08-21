Dilan Çıtak'tan kafaları karıştıran paylaşım. Sosyal medyadan ilan etti

Şarkıcı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’ın son paylaşımı magazin gündemine damga vurdu.

Sosyal medya hesabında imalı sözler yazan Çıtak’ın eşi Levent Dörter’i takipten çıkarması “boşanıyorlar mı?” sorularını gündeme getirdi.

Ünlü sanatçı Tatlıses’in 23 yıl sonra kabul ettiği kızı olan Dilan Çıtak ile aralarındaki gerilim, uzun süre magazin basınında konuşulmuştu.

Çıtak, sekiz yıllık birlikteliğin ardından sevgilisi Levent Dörter ile 2022 yılında evlenmişti.

Son günlerde çiftin ilişkisi hakkında ayrılık iddiaları öne sürülüyor. Çıtak’ın geçtiğimiz günlerde taşındığını duyurması ve Dörter’in sosyal medya hesabından eşinin soyadını kaldırması bu söylentileri daha da güçlendirdi.

Dilan Çıtak’ın paylaşımında yer alan “Ucuz seçimleri olan insanlara kızmayın, herkes bu hayatta hak ettiği şeyi ister” sözleri ise dikkat çekti.

