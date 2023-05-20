Dilan adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Dilan isminin anlamını araştırıyor. Peki, Dilan ne demek? Dilan isminin anlamı nedir?

DİLAN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Dilan ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Gönüller ve yürekler.

- Gönlü ay gibi parlak, ışıklı olan.

DİLAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Dilan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Dilan adını koymak caizdir.

DİLAN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Dilan adında olanların liderlik vasfı vardır.

Kendine has görüş ve düşüncelere sahiptir. Diğer insanların etkisinde kalarak karar vermez.

Sorumluluk ve görev almaktan kaçınmaz. Cesur insanlardır. Ancak bazı durumlarda cesaretlerini kontrol edip hemen karar vermemeli, esnek olabilmeli ve diğer insanların düşüncelerini de dikkate almalıdırlar.