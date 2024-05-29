Dilan Polat caniyle aynı koğuşa konuldu. Korkudan pijamasını verdi

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, kara para aklama suçlamasıyla, kasım ayından bu yana cezaevinde tutuklu olarak bulunuyor. Polat’ın geçtiğimiz aylarda sinir krizi geçirdiği ve kendisine zarar verdiği ortaya çıkmış ve vücudunda kesik ve morluklar oluşan Polat’ın avukatları tahliye talebinde bulunmuştu.

Sağlık durumunun cezaevinde kalmasına uygun olup olmadığı incelenen Polat'ın talebi hakkında karar verildi. Mahkeme, Polat’ın tahliye talebini reddederken intihara eğilimi olduğu belirtilen Polat'ın 3 ay psikolojik tedavi görmesine hükmetti.

3 ay boyunca psikolojik tedavi görecek Dilan Polat ile ilgili ürkütücü bir detay ortaya çıktı.

Gazeteci Emrullah Erdinç, YouTube kanalında, konu hakkında bir video yayınladı ve Dilan Polat’ın sene başında kaldığı Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıklar Hastanesi’nde neler yaşadığını aktardı. Erdinç, Polat’ın 10 gün boyunca hastanenin adli psikiyatr servisinde birlikte kaldığı kişinin, kamuoyu tarafından yakından biri olduğunu söyledi.

ANNESİNİ 116 PARÇAYA AYIRAN KİŞİYLE AYNI KOĞUŞTA

Dilan Polat'ın koğuş arkadaşının, geçtiğimiz sene Zonguldak Devrek’te annesini 116, anneannesini ise 6 parçaya ayırarak öldüren Rabia Çataklı olduğu ortaya çıktı.

Çataklı, annesini ve anneannesini ezan okuyarak ve tekbir getirerek öldürdü. Cansız bedenleri parçalara ayıran Çataklı, parçaları pencereden aşağı atmıştı. Polis ekiplerine direnen Çataklı, serçe parmağını koparıp yutmuştu.

KORKUSUNDAN UYUYAMIYOR

Gazeteci Erdinç, Dilan Polat'ın Çataklı'nın yaptıklarını öğrendikten sonra uyuyamadığını iletti ve Çataklı’nın Dilan Polat’ın kalpli, pijamasını beğenmesi üzerine Polat’ın pijamayı Çataklı'ya hediye ettiğini ifade etti.

Polat’ın Çataklı’dan korkutuğu için süreyi doldurmadan dilekçe vererek kendi isteği ile cezaevine döndüğü ve Adli Tıp Kurumu’nun raporu doğrultusunda yeniden Bakırköy’e sevk edilince büyük bir şaşkınlık yaşadığı öğrenildi.

Bakırköy’e gitmek istemeyen Polat’ın cezaevi yönetimine dilekçe verdiği ifade edildi.