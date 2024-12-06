Dilan Polat çarşaf giydi! Sosyal medyadan ilahilerle paylaşım yaptı

"Kara para aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından yargılanan ve devleti 295 milyon lira vergi kaybına uğratmakla suçlanan Polat çiftinin, sosyal medyadaki dikkat çeken paylaşımları sürüyor.

Tahliye sonrası sosyal medyaya hızlı dönüş yapan Dilan Polat, yaptığı danslar, kıyafet paylaşımları ile takipçilerine paylaşımlar sunarken son olarak yaptığı paylaşımda ise çarşaf giydi.

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Evinde Kuran-ı Kerim okutan ve namaza başladığını takipçilerine söyleyen Dilan Polat, çektiği bir video ile de 'mizah' yaptı.

Videoda Polat, "Tüm sülaleyi birbirine kattıktan sonra Cuma Kur'anı okutan yengem." diyerek takipçileri güldürmeye çalıştı.

Dilan Polat geçtiğimiz günlerde de paylaştığı videoda cam silme suyunun içini değiştirerek eşi Engin Polat'a cam silme suyunu içme şakası yaptı. Dilan Polat yine bu anları takipçileri ile paylaştı.