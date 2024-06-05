Dilan Polat cezaevinde değil iddiası. Başsavcılık harekete geçti

Kaynak: AA
Dilan Polat cezaevinde değil iddiası. Başsavcılık harekete geçti

Bir televizyon programında, suç örgütü soruşturmasından tutuklu Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığına yönelik iddianın ortaya atılması üzerine başsavcılık harekete geçti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Beyaz TV adlı televizyon kanalında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' adlı televizyon programında Dilan Polat ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

dilan-polat.jpeg

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığına yönelik iddialar üzerine başsavcılık harekete geçti.

Başsavcılık, bahse konu iddiaya ilişkin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.

platlar2.jpeg

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında gerçekleştirilen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

polatlar.jpg

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında yer aldığı şüphelilerden 16'sı 5 Kasım 2023'te tutuklanırken, hakimlik şahıslara ait olduğu belirtilen 27 şirkete kayyum atanması kararı vermişti.

polats.webp

Son Haberler
Konyaspor'da 'dev' baş ağrısı Spor
Konyaspor'da 'dev' baş ağrısı
Beyza Arıcı imzayı attı Spor
Beyza Arıcı imzayı attı
Üniversiteli genç serinlemek isterken boğuldu Gündem
Üniversiteli genç serinlemek isterken boğuldu
Mert Başaran net konuştu. Sakın bu hataya düşmeyin her şeyinizi kaybedersiniz Ekonomi
Mert Başaran net konuştu. Sakın bu hataya düşmeyin her şeyinizi kaybedersiniz
Emniyet Müdürü, öğrencinin keman hayalini gerçekleştirdi Yerel Haberler
Emniyet Müdürü, öğrencinin keman hayalini gerçekleştirdi
İnfaz koruma memurlarına yönelik terör saldırısı davasında karar Gündem
İnfaz koruma memurlarına yönelik terör saldırısı davasında karar