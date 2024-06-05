Dilan Polat cezaevinde değil iddiası. Başsavcılık harekete geçti

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Beyaz TV adlı televizyon kanalında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' adlı televizyon programında Dilan Polat ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığına yönelik iddialar üzerine başsavcılık harekete geçti.

Başsavcılık, bahse konu iddiaya ilişkin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında gerçekleştirilen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında yer aldığı şüphelilerden 16'sı 5 Kasım 2023'te tutuklanırken, hakimlik şahıslara ait olduğu belirtilen 27 şirkete kayyum atanması kararı vermişti.