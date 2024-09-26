Dilan Polat cezaevinden çıktıktan sonra ilk anları paylaştı! Engin Polat ateş püskürdü

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıkmıştı. Bir süre paylaşım yapmayacağını söyleyen Polat, bu sefer de ilk gününde bayılmasını paylaştı.

Eski formuna dönen ve sık sık paylaşımlarda bulunan Dilan Polat’tan yeni bir paylaşım geldi. Dilan Polat’a cezaevinden çıktığı anlarda ilk neler yaptığını soran takipçisine bir video ile karşılık verdi.

Lüks otomobilinden indikten sonra yürümeye çalışan bir anda bayılan Dilan Polat yine adından söz ettirdi. "Neler yaşadım 10 ay" diyen Dilan Polat her şeyin çok zor olduğunu söyledi.

“ENERCİ ŞARKISIYLA STORY ATMAMA SİNİRLENDİ”

Paylaşımının ardından eşi Engin Polat’ın tahliye olduktan sonra kendisine çok sinirlendiğini anlattı. "Arababan indikten sonra sinirliydi bana sinirlenmiş, enerci şarkısıyla story atmışım ya köpürüyordu indiğinde. Yanlış yaptım yapmayacağım artık" ifadelerini kullandı.

Engin Polat'a da "Doğru mu Engin?" diye soran Dilan Polat "Duvara kafa attım" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU

‘Kara para aklama’ ve ‘yasadışı bahis’ suçlamasıyla 40’ar yıla kadar hapsi istenen Dilan Polat 19 Ağustos’ta, Engin Polat’sa 6 Eylül’de tahliye edilmişti.

Dilan Polat eşi Engin Polat’ın morarmış bacaklarını çekip “Engin’in bacaklarına berces yaptım çünkü namaz kılmaktan… Halı yok ya orda (cezaevi). Böyle kararmış ” ifadelerini kullanmıştı.