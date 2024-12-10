Dilan Polat çiftine TMSF'den kötü haber!

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, "kara para aklamak", "vergi kaçırmak" gibi suçlarla tutuklanan ve ardından serbest bırakılan Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu’nun serbest kalması büyük tepkilere neden olmuştu.

Polat çiftine TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu)’den kötü haber geldi. Dilan Polat, Engin Polat çiftine ait olan 27 şirkette iki yeni kayyum atandı.

27 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ile birlikte Polat çifti ve yakınlarına ait olan Dilan Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri, Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, Dipomed Medikal Kozmetik, Dilan Mücevherat, Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, Sıla Doğu Güzellik Kozmetik, Sinem Sıla Doğu Güzellik Kozmetik ve Rise And Shine Kozmetik şirketlerine kayyum atandı. Kararlar, 14 Kasım 2023 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanan isimler ise Mehmet Nihat Arcagök, Bülent Girgin, İcat Sayda, Gülşen Altınay, Münevver Gökgün Akkaya, Elif Düzen Özomay, Halil İbrahim Akyıldız, Ahmet Miraç Akmen’ olarak belirlenmişti.

YÖNETİME İKİ YENİ İSİM

TMSF, 4 Kasım 2024 tarihi itibariyle 27 şirketin yönetimine iki yeni isim daha ekledi. Dilek Boza ile Ayşe Saygel, 9 Kasım 2024 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanan kararla, Polat çifti ve yakınlarına ait olan 27 şirketine temsile yetkili olarak seçildiler.

TMSF tarafından temsile yetkili olarak seçilen Boza ve Saygel’in görev süreleri ise 9 Kasım 2026 tarihinde sona erecek.