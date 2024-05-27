Dilan Polat dosyasında flaş gelişme

Türkiye’nin gündemine oturan Dilan-Engin Polat soruşturmasına şoke edici iddialar ve gelişmeler yaşanıyor. İkili hakkındaki 'kara para' soruşturmasındaki yapılan incelemelerde Dilan Polat'ın kozmetik, sabun satışı ve influencer ücreti adı altında 1 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştığı iddia edildi.

Türkiye’nin en ünlü online satış platformundan birinin 2021-2023 tarihleri arasında Dilan Polat LTD. ŞTİ.’ye milyonlarca liralık ‘influencer’ ücreti gönderildiği belirlendi. Dilan Polat Güzellik Merkezi’nin aynı satış platformunda kendi kozmetik ürünleri ve sabunlarını sattığı böylece yine milyonlar kazandığı belirlendi.

Polat’ın kendi sitesinden de influencerlık ücretiyle toplamda 1 milyar TL’ye ulaşan işlem hacmi olduğu dikkat çekti. Bu paraları ikilinin akrabaları üzerinde kurdukları şirketlere transfer edilip, en son nakit çekerek Engin Polat’ın sahibi olduğu şirkete elden yatırıldığı tespit edildi.

KOMŞULARI ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ

Bu arada Dilan ve Engin Polat çiftinin, park meselesi yüzünden komşuları Metin S.A.’yı darp ettikleri iddiasıyla yargılanmalarına da bugün başlandı. Savunmasını yapan Dilan Polat, komşusunun şikayetinden vazgeçtiğini belirterek, "Ben kimseyi darp etmedim. Zaten bir erkeği darp edebilmem mümkün değil, korkarım. Sadece otopark yüzünden bir tartışma yaşandı. Suçlamayı kabul etmiyorum." diyerek, beraatını talep etti.

Metin S.A'nın aracını misafirlerinin arabasının arkasına park ettiğini söyleyen Sanık Engin Polat ise "Metin Bey'in eşimin göğsüne vurduğunu görünce endişelendim. Eşimi korumak amacıyla bir kere darp oldu. Suçlamayı kabul etmiyorum, beraatımı talep ederim." dedi.

Sanıkların avukatı Haydar Enes Çetinkaya, dosya kapsamındaki tüm suçların şikayete bağlı suçlar olduğunu vurgulayarak, karşı tarafın da şikayetten vazgeçmesi nedeniyle dosyanın düşürülmesini talep etti.

Metin S.A.’nın avukatları müvekkilinin şikayetinden vazgeçtiğini bildirerek, dosyanın düşürülmesini istedi. Hakim, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.