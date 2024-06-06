Dilan Polat Engin Polat davasında flaş gelişme. Hakim dilekçe verdi

Dilan Polat ve Engin Polat'ın azmettiricilik suçlamasıyla yargılandığı davada, mahkeme hakimi Recep Baş, avukat baskısı yüzünden davadan çekilme kararı aldı.

Hakim Recep Baş dilekçesinde, Dilan Polat'ın avukatının odasında özel görüşme baskısı yaptığını belirtti. Hakim Baş dilekçesinde olayı ayrıntıları ile anlattı.

Dilan ve Engin Polat davasına bakan Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Recep Baş davadan çekilmek istedi.

Recep Baş dilekçesinde Dilan Polat'ın avukatı Av. Hüseyin Kaya'nın kendisiyle özel olarak görüşmek için baskı yaptığını iddia etti. Hakim Recep Baş, duruşmada ve sonrasında yaşanan olayları ve avukatın taleplerini geri çevirdiğini, buna rağmen Av. Kaya'nın ısrarla davranışlarını devam ettiğini söyledi.

Dilekçede , Av. Hüseyin Kaya'nın hakimin odasını izinsiz girmeye çalıştığı iddia edildi. Avukat Kaya'nın Hakim Baş'a "Ne demek görüşemezsiniz, siz hakim değilsiniz" şeklindeki ifadelerle hakimi küçük düşürmeye çalıştığı iddia edildi.

İŞTE HAKİM RECEP BAŞ'IN DİLEKÇESİ:

"Mahkememize ait yukarıda esas sayısı yazılı dosyanın tensibi yapılıp ara karar kurulduktan sonra 03.06.2024'te saat 11.00 sularında duruşma salonu ile kalem arasında koridorda sanık Dilan Polat müdafii Av. Hüseyin Kaya'nın mahkeme hakimini mübaşir huzurunda sözlü olarak tehdit ettiği ve zorla hakimin odasına girdiği anlaşılmıştır. Mahkeme hakimi bu durumu zapta geçirip şikayetçi olmuş ve Adalet Bakanlığı'nın 03.06.2024 tarih ve ... sayılı oluruyla Av. Hüseyin Kaya hakkında yasal işlemler başlatılmıştır. Ayrıca duruşma hakimi, Av. Hüseyin Kaya'nın kendisiyle görüşmek için odasında baskı yapmaya çalıştığını, bu görüşmenin odada yapılmadığını, tüm bu olayların ardından kendisine karşı görev yapma inancının zedelendiğini ve bu nedenle çekilme talebinde bulunduğunu belirtmiştir. Hakimin beyanları doğrultusunda duruşma hakimi davadan çekilmiştir. Bu itibarla CMK'nın 30/1 maddesi gereğince çekilme talebinin kabulü ile dosyaya bakacak başka bir hakimin görevlendirilmesini talep ederim. Gereği rica olunur." ifadeleri yer aldı.

BANU PARLAK GÜZELLİK MERKEZİ KURŞUNLAMA DAVASINA BAKIYORDU

Dilan ve Engin Polat, güzellik merkezi sahibi Banu Parlak'ın mekanının kurşunlanması olayında azmettiricisi oldukları suçlamasıyla yargılanıyor.