Dilan Polat ile ilgili şoke eden yeni karar

Ünlü fenomen Dilan Polat, kara para aklama’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlamalarından aylarca tutuklu kalmıştı. Tahliye sonrası verdiği partide kardeşi Sıla Doğu'yu dudaklarından öpen isme yeniden gözaltı kararı verilmiş ve sonrasında da adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Dilan Polat, sosyal medya hesabından hakkında verilen yeni kararı duyurdu.

Dilan Polat ve kardeşi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eğlence mekanındaki hareketleri gerekçesiyle ’hayasızca hareketler’ suçundan re’sen soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Haftada 3 gün imza atan Dilan Polat, hakkında uygulanan adli kontrol şartının kaldırıldığını yaptığı paylaşımla ilan etti.

Dilan Polat “Mutluluktan ağladım. Karakola her girdiğimde psikolojim bozuluyordu. Haftanın 3 günü, dile kolay, gidip imza atıyordum. Biliyorsunuz kız kardeşimle olan videodan ötürüydü. Çok üzülüyordum. İmzalarımız kalktı. Adalet gerçekten tecelli ediyor. Çok mutluyum, nazar değmesin. Daha güzel, daha mutlu hep böyle iyi haberler alabilmek umuduyla inşallah” dedi.