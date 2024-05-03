Dilan Polat intihar girişiminde bulundu

Lüks ve şatafatlı hayatlarıyla öne çıkan çift, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından Kasım ayının ilk günlerinde önce gözaltına alınmış ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

6 aydır cezaevinde olan Dilan Polat'ın psikolojik olarak kötü bir durumda olduğu iddia edilirken sürekli ağladığı ve çocuklarını çok özlediği belirtiliyordu.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu olan sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın cezaevinde sinir krizi geçirdiği, intihara teşebbüs ettiği ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Konuyla ilgili Polat'ın avukatından açıklama geldi.

"SİNİR KRİZİ GEÇİRİP KENDİNE ZARAR VERDİĞİ DOĞRU"

Koğuşunda “Ölmek istiyorum” diye bağırıp sinir krizi geçiren Polat’ın intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

Hastaneye kaldırılan Dilan Polat’ın kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler bulunduğu ortaya çıktı. Tedavisi yapılan Polat’ın tekrardan cezaevine gönderildiği öğrenilirken Avukatı Hüseyin Kaya’dan açıklama geldi. Kaya, “Büyük bir sinir krizi geçirip kendine zarar verdiği doğru. Bunu ne ile yaptığını bilmiyorum” ifadelerini kullandı ve daha fazla detay vermedi.

KAYINVALİDESİ DE İNTİHAR GİRİŞİMİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Polat'ın kendine zarar verip vermediği konusunda Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat'ta şu açıklamalarda bulundu:

NE OLMUŞTU?

Son duruşmada gözyaşlarına boğulan Polat, konuyla ilgili özür diledi ve eşini ile kızını görünce böyle olduğunu belirtti. Duruşmaya Dilan Polat’ın dışında Engin Polat, Sezgin Polat cezaevinden getirilerek katılmıştı. Diğer sanıklar ise SEGBİS’ten duruşmaya katılım sağladı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Dosyanın İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dosyayla birleştirilmesine karar verilerek duruşma ertelendi.

Duruşmada da sinir krizi geçiren Dilan Polat’ın karar üzerine psikolojisinin zarar gördüğü belirtildi.