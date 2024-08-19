Dilan Polat kimdir?

Sosyal medya paylaşımları ve güzellik merkezli ile Türkiye’nin dört bir yanında şubeleri bulunan Dilan-Engin Polat 2023 tarihinde ayında haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma ve sahte fatura gibi suçlardan dolayı gözaltına alınmıştı.

,Savcılık tarafından hakkında 40 yıl hapis istemi bulunan Dilan Polat’ın kardeşi Sıla geçtiğimiz aylarda tahliye edilmiş ve tutuksuz yargılama kararı verilmişti.

1990 doğumlu olan Dilan Polat meslek hayatına doğrum fotoğrafçısı olarak başlamış ve birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yaptı.

Sonraki zamanlarda Engin Polat ile evlenen Dilan Polat, hızlı zenginleşmesi ve güzellik merkezlerini açması ile beraber sosyal medya paylaşımları ile bir anda hem hızlıca zenginleşmiş hem de ünlenmişlerdi.

2 çocuk sahibi olan Dilan Polat annesinin babası tarafından öldürüldüğünü açıklamış ve bu açıklaması ile de gündem olmuştu. Hakkında süren davada savcılık Dilan Polat hakkında 40 yıl hapis isteminde bulunmuştu.

Dilan Polat’ın son tutukluk değerlendirmesine avukatları tarafından yapılan itiraz üst mahkemece kabul görmüş ve bugün gelen sonuç ile beraber tahliye edilmesine karar verilmiştir.