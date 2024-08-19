Dilan Polat kimdir?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dilan Polat kimdir?

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi. Peki Türkiye’nin gündemine oturan Dilan Polat kimdir?

Sosyal medya paylaşımları ve güzellik merkezli ile Türkiye’nin dört bir yanında şubeleri bulunan Dilan-Engin Polat 2023 tarihinde ayında haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma ve sahte fatura gibi suçlardan dolayı gözaltına alınmıştı.

,Savcılık tarafından hakkında 40 yıl hapis istemi bulunan Dilan Polat’ın kardeşi Sıla geçtiğimiz aylarda tahliye edilmiş ve tutuksuz yargılama kararı verilmişti.

111.webp

1990 doğumlu olan Dilan Polat meslek hayatına doğrum fotoğrafçısı olarak başlamış ve birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yaptı.

Sonraki zamanlarda Engin Polat ile evlenen Dilan Polat, hızlı zenginleşmesi ve güzellik merkezlerini açması ile beraber sosyal medya paylaşımları ile bir anda hem hızlıca zenginleşmiş hem de ünlenmişlerdi.

2222.jpeg

2 çocuk sahibi olan Dilan Polat annesinin babası tarafından öldürüldüğünü açıklamış ve bu açıklaması ile de gündem olmuştu. Hakkında süren davada savcılık Dilan Polat hakkında 40 yıl hapis isteminde bulunmuştu.

3333.jpg

Dilan Polat’ın son tutukluk değerlendirmesine avukatları tarafından yapılan itiraz üst mahkemece kabul görmüş ve bugün gelen sonuç ile beraber tahliye edilmesine karar verilmiştir.

4444.jpg

İlgili Haberler
Dilan Polat'a tahliye kararı
Öne Çıkanlar
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Son Haberler
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı Gündem
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Didim'deki yangınla ilgili 3 kişi tutuklandı Gündem
Didim'deki yangınla ilgili 3 kişi tutuklandı
Leylek yuvası cayır cayır yandı Gündem
Leylek yuvası cayır cayır yandı
TCG Kınalıada korveti İskenderiye Limanı'nında Gündem
TCG Kınalıada korveti İskenderiye Limanı'nında
Daha iyi bir uyku için yapmanız gereken 10 şey Sağlık
Daha iyi bir uyku için yapmanız gereken 10 şey
Erdek’te korkutan yangın Gündem
Erdek’te korkutan yangın
İstanbul barajlarının doluluk oranında son durum Gündem
İstanbul barajlarının doluluk oranında son durum