Dilan Polat saçlarını dolarla kaplatıp Dubai'li zenginlere hava attı . Görgüsüzlükleri dolar gibi hızla yükseliyor

Güzellik merkezi sahibi Dilan Polat, şube açılışı için Dubai'ye gitti. Burada çektiği bir video ile sosyal medyayı sallayan ünlü isim saçlarını topuz yaptırıp etrafını 100 dolarla kaplattı. O videoya yorum yağdı.

Dilan Polat saçlarını dolarla kaplatıp Dubai'li zenginlere hava attı . Görgüsüzlükleri dolar gibi hızla yükseliyor

Her paylaşımıyla olay olan Dilan Polat bu defa şube açılışı için gittiği Dubai'den çektiği bir video ile gündem oldu.

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Harcamaları ve abartılı yaşam tarzıyla çok konuşulan Polat, bu sefer de saçına dolar taktırdığı bir saç modeli yaparak sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Dilan Polat; 'Aşkım anlamıyor musun kafamı kaşıyacak zamanım yok' notu ile saçını 100 dolarla kaplattığı videosunu yayınladı. Polat, bu saç modeli ile Dubai'de gezdi.

O anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Polat, tepkilerinde hedefi oldu.

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Ünlü isme; 'Ekonomi bu kadar kötüyken gerçekten yakışmadı', 'Abla saçma olmuş silmek için geç değil', 'İyice ne yapacağını şaşırdı', 'Daha ne kadar saçmalayacak diyorum al işte' gibi yorumlar yapıldı.

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