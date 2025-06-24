Dilan Polat ve Bahar Candan’dan şoke eden hamle! O görüntüler tepki çekmişti...



Sağlık sorunları sebebiyle cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan’a anoreksiya nevroza teşhisinin konulmasının ardından tedavi süreci sonrasında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz mücadelesinde iki kez kalbi duran Candan’ın toprağa verilmesinin ardından kardeşi Bahar Candan davranışlarıyla tepki çekti.

HELVA KAVURURKEN GÜLMESİ TEPKİYE NEDEN OLDU

Cenaze günü ayakta durmakta zorlanan gözyaşlarına Boğulan Bahar Candan iki gün sonra yakın arkadaşı Dilan Polat’la mutfağa girerek helva kavurdu. Görüntülerde Bahar Candan’ın gülümsemesi ve ablasının ölümünden iki gün sonra Dilan Polat’ı ziyaret etmiş olması tepki çekmişti.

Videoda Bahar Candan, neşeli bir şekilde kameraya dönüp, "Abla seni çok seviyorum, sana mükemmel bir helva kavuruyoruz ve birazdan senin için dağıtacağız" sözlerini sarf etmişti.

İkilinin yaşanan olayların ardından sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları hamle dikkat çekti. Bahar Candan ve Dilan Polat’ın karşılıklı olarak takibi bırakması sosyal medyada gündem oldu.

