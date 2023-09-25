Dilan Polat ve kocasına kara para suçlaması. Dilan Polat ilk kez konuştu

Dilan-Engin Polat çifti şu sıralar Türkiye gündeminin en çok konuştuğu isimlerden. Lüks yaşantılarıyla dikkat çeken çift, geçtiğimiz günlerde uçak aldıkları iddiasıyla gündeme gelmişti.

Çift bu iddiaları yalanlamış, uçağı almadıklarını kiraladıklarını söylemişti. Kısa süre içerisinde yaşadıkları yükselişle dikkat çeken ve paralarının kaynağı merak edilen çiftle ilgili her gün ortaya yeni bir iddia atılıyor.

DİLAN POLAT DAHA ÖNCE PARA KAYNAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Dilan Polat paralarının kaynağını merak edenler için Armağan Çağlayan'ın programında açıklamalar yapmıştı.

"130 tane şubem var, önlerinde kuyruk oluyor. Bir ayda bir milyon adet kozmetik ürün satan insan çok iyi paralar kazanmıyor mudur?" sözleriyle gelirlerinin kaynağını açıklamıştı Dilan Polat.

Genel seçim öncesi sosyal medyada siyasetçiler ve iş insanları hakkında çeşitli iddialar ortaya atan ve çektiği videoları ile gündem olan, son olarak İspanya'da yakalanıp 3 gün önce de serbest kalan Muhammed Yakut bu kez de sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında konuşmuştu.

Polat çifti ve geçmişleri ile ilgili iddialarda bulunan Yakut, Polat çiftinin mail order yolu ile kara para akladığını öne sürmüştü.

Geçtiğimiz günlerde Dilan-Engin Polat çiftinin mafyayla başının derde girdiği iddia edilmiş, sahibi oldukları güzellik merkezini arayarak tehditle 500 bin TL isteyen kişiyi savcılığa şikayet ettikleri iddiaları gündemde yerini almıştı.

DİLAN POLAT’TAN İDDİALARA YANIT

İddiaların ardından da Dilan-Engin Polat çiftinden 'kara para aklama' iddialarına cevap geldi. Engin Polat, konuyla ilgili uzun bir açıklama yayınladı.

"Biz ülkemizi seven insanlarız, benim kocam bu ülkeye döviz sokuyor" diyen Dilan Polat, iddialara bir dizi story ile cevap verdi.

Polat, "Biri parayı farklı işletse, çalsa çırpsa bir anda patlamıyor mu? Biz 6 yıldır kan revan, alın teri bu merdivenleri çıktık. 130 şubem var, ayda 1 milyon adet ürün satıyorum. Başkaları sadece link paylaşarak ferrarilere biniyor. Ülkeme yatırım yapıyorum. Biz ülkemizi seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Ardından da şubelerinin önündeki kuyruğu paylaşarak "Kozmetik markaları, fabrikaları, inşaatları ve cihaz üretimi markaları" olduğunu da söyledi.

MUHAMMET YAKUT'TAN DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT İLE İLGİLİ İDDİALAR

İnternette siyasetçiler ve iş insanları ile ilgili çeşitli iddialarda bulunan Muhammed Yakut bu kez de sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Genel seçim öncesi sosyal medyada siyasetçiler ve iş insanları hakkında çeşitli iddialar ortaya atan ve çektiği videoları ile gündem olan, son olarak ise İspanya'dan iadesi istenen Muhammed Yakut bu kez de sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında konuşmuştu.

Polat çifti ve geçmişleri ile ilgili iddialarda bulunan Yakut, Dilan Polat'ın babasının annesini neden öldürdüğü başta olmak üzere çeşitli iddialar öne sürdü. İşte Yakut'un o ifadeleri:

Dilan Polat'ı tanımam. Ben Sıla'yı tanıyorum kız kardeşi. Engin'i tanırım. Biz Frankfurt'ta bayilik almak istiyoruz. Engin'i aradım. Bir bayilik buraya verebilir misin? Telefonuma çıkmadı 2-3 defa. Sıla'yı aradım. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, üst düzey emniyet yetkilisi Sıla Polat ile Sıla Doğu ile artık ilişkiye mi giriyor ne oluyorsa hakkımda şikayetçi. Bizim işimiz gücümüz kalmadı Engin Polat'la Dilan Polat'la Sıla Doğan'dan haraç isteyeceğiz.

Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu bunların ne iş yaptığını biliyor musunuz? Ben babasını da tanırım. 2012'de yattığım cezaevinde öldü. Babasının anasını niye öldürdüğünü de bilirim. Hangi Batmanlı sanatçıdan dolayı namus davasından öldürdüğünü... Öyle namuslu babaları vardı cezaevinde kahrından öldü.

Sen çıkacaksın Dubai'de kafana taçlardan dolar koyacaksın. Ferrarilere bineceksin. Muhammet Yakut hakkında İstanbul emniyetinde 3 tane şerefsiz emniyetçi ile hakkımda dava açacaksın. Dayınız Murat Ayhan sizi sokaklara atıyor. Holding sahibiydi. Sokakta yatıyordunuz. Tele kızlık yapıyordun Sıla Doğu. Allah belanı versin hakkımda gidip şikayetçi oluyorsun. Engin Polat ile Dilan Polat ne iş yapıyor biliyor musun? Mail Order yapıyor kuyumculuk üzerine...