Dilan Polat yine mahkeme öncesi dua okuttu! 'Son cumamız' diyerek paylaştı

Dilan Polat sosyal medyadan paylaşım yapmaya devam ediyor. "Kara para aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından yargılanan Dilan Polat geçtiğimiz hafta sosyal medyada çarşafa girdiği anları paylaşmıştı.

Dilan Polat cuma günü gelince yine başörtülü ve Kuran- ı Kerim okuduğu anları paylaştı. Evinde dualı bir yemek düzenleyen Polat, 'mahkemesi olanlar' diyerek dua etti. Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'da yaklaşan mahkemeleri için dua etti.

Dilan Polat'tan mahkeme öncesi dikkat çeken paylaşım: Paranız kadar yiyin

Yaklaşan duruşması öncesi maddi yetersizlik ve manevi içerikler paylaşan Polat, kendisine yönelik yapılan eleştirilere de tepki gösterdi.

Dilan Polat, Kuran-ı Kerim okurken ki paylaşımları sonrası yılbaşı için evinin önünde verilen süslerle poz vermesi sosyal medyada takipçileri tarafından eleştirilmişti.

"Kara para aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından yargılanan ve devleti 295 milyon lira vergi kaybına uğratmakla suçlanan Polat çiftinin, sosyal medyada devam ediyor.