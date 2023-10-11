Dilan Polat’a MASAK kıskacı: “100 milyonlarca liralık şaibeli işlem”

Dilan Polat ve eşi Engin Polat lüks yaşamları ve yüksek harcamalarıyla sık sık gündeme geliyordu.

Polat çifti hakkındaki kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia sonrası Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), harekete geçti ve ünlü çift hakkında rapor hazırladı.

Rapora göre, Polat'la bağlantılı şirketlerin mal aldığı şirketlerin büyük kısmı, kendileriyle bağlantılı olan tedarikçilerden oluştu.

MASAK, bu tedarikçilerin aslında gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı, bankacılık hareketi olmayan ve hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan şirketler olduğunu saptadı.

Sabah gazetesinin haberine göre; sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındıran işlemlerin 200 milyon liradan fazla olduğu vurgulanırken, elde edilen hasılat nakit olarak çekilip, kendi şahsi hesapları ile Engin Polat'a ait şirkete nakit yatırılarak lüks araç ve gayrimenkul alımı gerçekleştirildi.

MASAK, bunun suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu. MASAK'ın savcılığa gönderdiği raporda, Polat ve eşinin banka, kripto varlık ve elektronik para kuruluşları işlemlerinin askıya alınması değerlendirmesinde bulunuldu.

'SUÇ GELİRLERİNİ AKLAMA' İDDİASI

İddialar arasında en çarpıcı olan, Polat ve akrabalarının şirketlerinin tek elden yönetilmesi ve bu şirketlere yönelik suç gelirlerini akladıkları iddiası oldu.

MASAK'ın mercek altına aldığı isimler arasında, Dilan Polat, Polat'ın eşi Engin Polat, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgül Yılmaz, Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu olmak üzere 8 kişi yer aldı.

16 ŞİRKETLERİ VAR

Araştırmaya göre Dilan Polat ve 7 kişinin sahibi ve ortağı olduğu, güzellik kozmetik sanayi, estetik ve sağlık hizmetleri, mühendislik, inşaat, mücevherat alanlarında toplam 16 şirket bulunuyor.

Polat'ın güzellik merkezinin 46 ilde faaliyet gösterdiği vurgulanan raporda, kozmetik ürünlerinin kendi internet sitelerinde ve online ticaret siteleri üzerinden satışlarının yapıldığı kaydedildi.

500 MİLYONDAN FAZLASI İNTERNET SATIŞLARINDAN KAYNAKLI ÖDEMELER

İlişkili şirketler hesaplarına gelen para transferlerinin 500 milyon liradan fazla kısmının bankaların ve İYZİCO adlı ödeme kuruluşunun pos ödemeleri ile internet satışlarından kaynaklı ödemeler olduğu belirlendi.Raporda, inceleme konusu şirketlerin gelirlerinin çok büyük kısmının, internet üzerinden mal satın alan kişilerin kredi kartı ile yaptığı harcamalardan oluştuğu belirtildi.

NAKİT ÇEKTİLER, ENGİN POLAT'IN HESABINA YATIRDILAR

Tespitlere göre, söz konusu şirketlerde toplanan tutarların büyük bir kısmı, Polat ailesiyle akrabalık ve istihdam ilişkisi bulunan kişilerce nakit çekildi.

Nakit çekilen tutarların neredeyse tamamı yine aynı kişilerce hemen hemen aynı gün içerisinde ya Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın şahsi banka hesabına ya da Engin Polat'ın tek ortağı ve yöneticisi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi şirketinin banka hesaplarına nakit yatırıldı. Bu şekilde nakit yatırma ve çekmeye konu tutar yaklaşık 250 milyon lira.

LÜKS ARAÇ VE GAYRİMENKUL ALDILAR

Engin Polat ve Milda Gayrimenkul Otomotiv şirketinin çok sayıda lüks taşıt ve gayrimenkul alımı yaptığı, Polat ve şirketinin hesaplarında nakit yatırma ile biriken tutarların taşınmaz araç alımına yönlendirildiği belirtildi.

ÇALIŞANI OLMAYAN ŞİRKETLER...

Raporda, Elektronik ticaret ile satış yapan ve gelir elde eden bu şirketlerin mal alışlarına bakıldığında, mal alışlarının büyük bir kısmı yine hedef kişilerle bir şekilde bağlantılı olan tedarikçilerden gerçekleştirildi.

Rapora göre, bu tedarikçilerin aslında gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı olmayan, bankacılık hareketi olmayan, hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan kurumlar olduğu, sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındıran mal alışlarının toplamının da 200 milyondan fazla olduğu vurgulandı.

"PARA AKLAMA SUÇUNU OLUŞTURABİLİR"

Dilan Polat'ın ilişkili olduğu kişi ve kurumlarca özellikle internet üzerinden yapılan satışlardan elde edilen kurum gelirlerinin, vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belgeler kullanılıyor olabileceği değerlendirildi.

Elde edilen hasılatın, nakit olarak çekilip kurum hesaplarından uzaklaştırıldıktan sonra, kendi şahsi hesapları ile Engin Polat'a ait Milda Gayrimenkul'e bağlı kurum hesaplarına nakit olarak yatırılıp, lüks araç ve gayrimenkul alınmasının, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunu oluşturabileceği kaydedildi.

TEDBİR KARARI SAVCILIKTA... BANKACILIK İŞLEMLERİ ASKIYA ALINSIN TALEBİ

MASAK, Engin Polat ve Sezgin Polat'ın varlıklarına tedbir uygulanması kararını savcılığa bıraktı. Ancak Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat ile Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret'in bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar nezdindeki işlemlerinin askıya alınmasının uygun olacağı değerlendirmesinde bulundu.