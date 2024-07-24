Dilan Polat'a soğuk duş. Mahkeme tahliye talebini reddetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dilan Polat'a soğuk duş. Mahkeme tahliye talebini reddetti

Kara para aklamakla suçlanan fenomen isim Dilan Polat'ın tahliye talebine mahkemeden ret kararı çıktı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet etmek" suçlamalarından hakkında açılan dava kapsamında tutukluluğuna itiraz edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi.

Kara para akladıkları suçlaması ile haklarında dava açılan Dilan Polat ve Endin Polat'ın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 28 şüpheli 4 Eylül'de yeniden hakim karşısına çıkacak. Duruşmanın ilk celsesi 4, 5,6 Eylül tarihlerinde görülerek 3 gün sürecek.

dilan1.jpg

Gazeteci Emrullah Erdinç yaptığı paylaşımla mahkemeden Dilan Polat'ın tutukluluk haline itirazının kabul edilmediğini duyurdu.

Emrullah Erdinç, "Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi dün tekrar önüne gelen tutukluluğa itiraz dosyasını bu kez değerlendirdi. Mahkeme Dilan Polat'ın tutukluluğuna devam kararı verdi" dedi.

İlgili Haberler
Araç sahipleri dikkat. 8 gün sonra faiziyle geri alınacak
'Kemal Bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olmadı' Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Galatasaray'da flaş ayrılık. Kampı terk etti
Rusya'yı kana bulayan terörist Türkiye'de yakalandı
A Milli Takım'da beyaz sayfa açıldı. Yeni hoca resmen açıklandı
Eski AKP'li belediyeden personeline sosyal medya fişlemesi.
Son Haberler
Sivas’ta araç devrildi! Ölü ve yaralılar var Gündem
Sivas’ta araç devrildi! Ölü ve yaralılar var
Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne silah çekti Gündem
Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne silah çekti
Ali Koç’a karşı çıkan kulüp belli oldu Spor
Ali Koç’a karşı çıkan kulüp belli oldu
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Fransa'da 40 dakika uçakta bekletildi Dünya
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Fransa'da 40 dakika uçakta bekletildi
MHP'li Yönter'in cinayetten önce azmettiriciye mesajı ortaya çıktı Gündem
MHP'li Yönter'in cinayetten önce azmettiriciye mesajı ortaya çıktı
Bu belirtileri dikkat! Prof. Dr. Özlü'den 'yaz ishali’ uyarısı Sağlık
Bu belirtileri dikkat! Prof. Dr. Özlü'den 'yaz ishali’ uyarısı
Manisa Sarıgöl beyaza büründü Yerel Haberler
Manisa Sarıgöl beyaza büründü