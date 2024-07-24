Dilan Polat'a soğuk duş. Mahkeme tahliye talebini reddetti

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet etmek" suçlamalarından hakkında açılan dava kapsamında tutukluluğuna itiraz edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi.

Kara para akladıkları suçlaması ile haklarında dava açılan Dilan Polat ve Endin Polat'ın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 28 şüpheli 4 Eylül'de yeniden hakim karşısına çıkacak. Duruşmanın ilk celsesi 4, 5,6 Eylül tarihlerinde görülerek 3 gün sürecek.

Gazeteci Emrullah Erdinç yaptığı paylaşımla mahkemeden Dilan Polat'ın tutukluluk haline itirazının kabul edilmediğini duyurdu.

Emrullah Erdinç, "Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi dün tekrar önüne gelen tutukluluğa itiraz dosyasını bu kez değerlendirdi. Mahkeme Dilan Polat'ın tutukluluğuna devam kararı verdi" dedi.