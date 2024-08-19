Dilan Polat'a tahliye kararı

Dilan Polat'ın tahliye edildiği bildirildi. Engin Polat'ın annesi Şükran Polat, sosyal medyada "Şükürler olsun" mesajıyla tahliye haberini paylaştı.

Emrullah Erdinç ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi. Son aylık tutukluluk değerlendirmesine itiraz eden avukat Sevinç Horoz’un dilekçesini değerlendiren üst mahkeme, Dilan Polat’ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi" dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 tarihinde başlayan ve devam eden operasyonlar kapsamında, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

5 Kasım 2023 tarihinde, aralarında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da yer aldığı 16 şüpheli tutuklanmış, ayrıca 27 şirkete kayyum atanmasına karar verilmişti.

SILA DOĞU TAHLİYE EDİLMİŞ, DİLAN POLAT'IN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

Polat ailesi, tutuklanmalarının ardından cezaevindeki yaşamlarıyla gündeme gelirken, Sıla Doğu tahliye edilmiş, ancak Dilan Polat'ın tutukluluğu sürmüştü. Sağlık sorunları yaşayan ve kendine zarar verdiği iddia edilen Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedilmişti.