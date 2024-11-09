Dilan Polat'ın Anıtkabir paylaşımı tepki çekti

Hakkında kara para aklama, yasadışı bahis gibi pek çok suçlamadan 10 ay tutuklu kalan ve 19 Ağustos'ta tahliye edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın son paylaşımı dikkat çekti.

Dudak dudağa öpüşmüşlerdi! Dilan Polat ve kardeşi gözaltına alındı

Sözcü'deki habere göre Polat, sosyal medya platformu Instagram'da "Saygı ve Özlemle" ifadeleriyle Anıtkabir'den fotoğraf paylaştı.

İlgili paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar Polat'ın paylaşımına tepki gösterdi.

Dilan Polat gözaltı sonrası ilk kez paylaşım yaptı. Sözleri şoke etti