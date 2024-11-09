Dilan Polat'ın Anıtkabir paylaşımı tepki çekti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dilan Polat'ın Anıtkabir paylaşımı tepki çekti

Kara para aklama suçundan 10 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Dilan Polat, sosyal medya hesabından yaptığı Anıtkabir paylaşımıyla tepki topladı.

Hakkında kara para aklama, yasadışı bahis gibi pek çok suçlamadan 10 ay tutuklu kalan ve 19 Ağustos'ta tahliye edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın son paylaşımı dikkat çekti.

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Sözcü'deki habere göre Polat, sosyal medya platformu Instagram'da "Saygı ve Özlemle" ifadeleriyle Anıtkabir'den fotoğraf paylaştı.

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İlgili paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar Polat'ın paylaşımına tepki gösterdi.

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