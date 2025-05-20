Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’a kötü haber! Beraat kararına Başsavcılık itiraz etti

Düzenleme: Kaynak: Günaydın
Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’a kötü haber! Beraat kararına Başsavcılık itiraz etti

Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanmış uzun bir sürenin ardından tahliye edilmişlerdi. Daha sonra çiftle ilgili dolandırıcılık suçundan da dava açılmıştı. Polat ailesinin beraat kararına Başsavcılık itiraz geldi.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanmış 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

Bahis oyunları oynatmak için bayilik ve banka hesabını kullandırması karşılığında komisyon vereceğini vaat ettiği kişiyi 600 bin lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanıp beraat eden Engin Polat'ın davasında yeni bir gelişme yaşandı.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre olay, 2021 yılında oldu. Tufan Yılmaz'a Engin Polat'ın başında olduğu iş organizasyonları kapsamında bahis oyunları oynatmak üzere bayilik verileceği yönünde teklif yapıldı.

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Yurtdışından gelecek paralar için döviz hesabı açması da istenirken bunun karşılığında komisyon alacağı da eklendi. Polat'la Tuzla'da görüşen Yılmaz'a, 1 milyon lira teminat yatırması karşılığında bahis oyunları oynatması için bayilik verme teklifinde bulunuldu. Yılmaz, kendisine bahis oyunları bayiliği verileceği vaadine kanarak Polat'a 600 bin lira ödedi.

Vaat edilenlerin gerçekleşmediğini iddia eden adamın şikayeti üzerine Engin Polat hakkında "dolandırıcılık" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Müştekiyi tanımadığını söyleyen Polat, "Kendisi cezaevindeyken beni basında gördüğü için bu şekilde iddialarda bulunduğunu düşünüyorum" dedi.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında Polat'ın cezalandırılmasını talep ederken mahkeme, ödemenin ispatına dair belge bulunmadığından beraatına karar verdi.

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SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Günaydın'ın haberine göre; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı beraat hükmüne itiraz etti.

Sanık Engin Polat'ın olay zamanı bahis oyunları bayiliği verileceği ve banka hesaplarının kullanılması karşılığı komisyon alacağı yönündeki hileli söylemlerle mağduru kandırıp 600 bin lira alarak dolandırdığının sabit olduğunu belirtti.

Mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken beraatına karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu ifade eden Başsavcılık, kararın kaldırılması için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne dosyayı taşıdı. Gözler üst mahkemeden gelecek son karara çevrildi.

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