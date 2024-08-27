Dilan Polat'ın hayatı film oluyor iddiası. Yapımcılar birbiriyle yarışıyor

MASAK'ın radarına takılmasının ardından 4 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çifti, kamuoyunun dikkatini çeken gelişmelerin merkezinde yer alıyor.
Kara para aklama, yasadışı bahis ve vergi kaçırma suçlamalarıyla 9 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat, geçtiğimiz gün tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Dilan Polat'ın cezaevinden çıkışı, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, serbest bırakıldığı gün sosyal medya hesabında 500 bin yeni takipçi kazanması dikkat çekti.
Çıkışının ardından Engin Polat ile buluşan ve bir röportaj sonrası telefon yasağına tabi tutulan Dilan Polat hakkında önemli bir gelişme daha yaşandı.
Ekol TV'nin haberine göre, ünlü yapımcılar Dilan Polat'ın yaşadıklarını konu alan bir film projesi için harekete geçti.
Başarılı dizi ve film projeleriyle tanınan yapımcıların, Polat'ın hikayesini beyaz perdeye taşımak için yoğun bir rekabet içinde oldukları belirtiliyor. Dilan Polat'ın bu tekliflere nasıl yanıt vereceği ise merakla bekleniyor.
SOSYAL MEDYADA DİLAN POLAT'IN HAYATININ FİLM OLACAĞINA BAZI TEPKİLER GELDİ