Dilan Polat'ın hayatı film oluyor iddiası. Yapımcılar birbiriyle yarışıyor

Dilan Polat'ın hayatı film oluyor iddiası. Yapımcılar birbiriyle yarışıyor
Kaynak: Ekol Tv

Tahliyesiyle tartışma konusu olan Dilan Polat'ın hayatıyla ilgili yeni bir iddia ortaya çıktı. Hayatının film olacağı ve yapımcıları birbiriyle yarıştığı iddia edildi.

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Dilan Polat'ın hayatı film oluyor iddiası. Yapımcılar birbiriyle yarışıyor 1

MASAK'ın radarına takılmasının ardından 4 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çifti, kamuoyunun dikkatini çeken gelişmelerin merkezinde yer alıyor.

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Dilan Polat'ın hayatı film oluyor iddiası. Yapımcılar birbiriyle yarışıyor 2

Kara para aklama, yasadışı bahis ve vergi kaçırma suçlamalarıyla 9 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat, geçtiğimiz gün tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Dilan Polat'ın hayatı film oluyor iddiası. Yapımcılar birbiriyle yarışıyor 3

Dilan Polat'ın cezaevinden çıkışı, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, serbest bırakıldığı gün sosyal medya hesabında 500 bin yeni takipçi kazanması dikkat çekti.

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Dilan Polat'ın hayatı film oluyor iddiası. Yapımcılar birbiriyle yarışıyor 4

Çıkışının ardından Engin Polat ile buluşan ve bir röportaj sonrası telefon yasağına tabi tutulan Dilan Polat hakkında önemli bir gelişme daha yaşandı.

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Dilan Polat'ın hayatı film oluyor iddiası. Yapımcılar birbiriyle yarışıyor 5

Ekol TV'nin haberine göre, ünlü yapımcılar Dilan Polat'ın yaşadıklarını konu alan bir film projesi için harekete geçti.

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Dilan Polat'ın hayatı film oluyor iddiası. Yapımcılar birbiriyle yarışıyor 6

Başarılı dizi ve film projeleriyle tanınan yapımcıların, Polat'ın hikayesini beyaz perdeye taşımak için yoğun bir rekabet içinde oldukları belirtiliyor. Dilan Polat'ın bu tekliflere nasıl yanıt vereceği ise merakla bekleniyor.

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Dilan Polat'ın hayatı film oluyor iddiası. Yapımcılar birbiriyle yarışıyor 7

SOSYAL MEDYADA DİLAN POLAT'IN HAYATININ FİLM OLACAĞINA BAZI TEPKİLER GELDİ

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Dilan Polat'ın hayatı film oluyor iddiası. Yapımcılar birbiriyle yarışıyor 8
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Dilan Polat'ın hayatı film oluyor iddiası. Yapımcılar birbiriyle yarışıyor 9
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Dilan Polat'ın hayatı film oluyor iddiası. Yapımcılar birbiriyle yarışıyor 10
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Dilan Polat'ın hayatı film oluyor iddiası. Yapımcılar birbiriyle yarışıyor 11
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Dilan Polat'ın hayatı film oluyor iddiası. Yapımcılar birbiriyle yarışıyor 12
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