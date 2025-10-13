Fenomen ismi Dilan Polat yaptığı paylaşımlar ve yaşanan gelişmeler ile gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz günlerde ünlü isimlere yönelik düzenlenen operasyonda eşi ile birlikte kan ve saç örnekleri alınıp serbest bırakılan ismin, tutuklululuğu öncesi tahliye sonrasında da yine gündem olmaya devam ediyor.

Dilan Polat Polat öncelikle tahliyesi sonrasında kardeşi ile yaptığı kutlama törenindeki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmış sonrasında da farklı bir tarihte yaptığı yine bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle uyuşturucu kullanma şüphesi ile gözaltına alınmıştı.

Yaşadığı olayların ardından kısa bir süre sosyal medyada ara veren isim sonra yeniden ürün tanıtmaya ve evini, ailesini günlük hayatını paylaşmaya başlamıştı. Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan ara kararda tahliye olan Dilan Polat sosyal medyadan oğlu ile paylaşımlarını da sürdürüyor.

Hakkında ortaya çıkan haberler nedeniyle çocuklarının psikojisinin etkilendiğine vurgu yapan isim oğlu ile paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

Son olarak Dilan Polat, oğlu ile yine bir video paylaştı.

Videoda oğlu ile ilgili olarak 'Büyüyünce ne olacaksın?' sorusuna Dilan Polat'ın oğlu'nun polis cevabı vermesi dikkat çekti. 'Hırsızları yakalayacağını' söyleyen küçük çocuğun sözleri üzerine Dilan Polat, 'Polislerimize buradan selamlar, sevgiler.' dedi.

Polat'ın bu paylaşımında "kurgu ise komik değilse daha komik" "şimdi başlayın işe bakalım yanındakinden" şeklinde yorumlar aldı.

Dilan Polat ve Engin Polat, geçtiğimiz hafta yapılan operasyon sonrası da yine bir açıklama yapmış ve "Polatlar yaz, haber yap, mini duyuruyor.Delinin biri bir taş atıyor, adını duyurmak için herkes çıkabilir. Biz böyle bir şey görmedik, hissetmedik. Tabii ki onların bizi sevmeyen olabilir. Ben nötrüm çünkü birçoğunu yolda görsem tanımam bile. Hee diyelim ki böyle bir şey, biz anlamadan oldu.Bakış açım benim net çokta Fifi Beni görmemiş şerefine tırnak olmuşlar, Allah'tan başka ne istesinler. Kişisel görüşüm şu: Bu testlerde bazı ciddi şekilde patlayabilir Ben ve şıklıksız, zaten başvuru yapılır 3 ayda bir tekrarlansın diye" demişti.