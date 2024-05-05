Dilan Polat'ın tahliyesi talep edildi. Cezaevinde intihar girişiminde bulunmuştu

Dilan Polat'ın tahliyesi talep edildi. Cezaevinde intihar girişiminde bulunmuştu
Kaynak: Sabah
Son duruşmada sinir krizi geçirerek intihara teşebbüs eden Dilan Polat'ın avukatı tahliye talep etti. Talep üzerine Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verildiği ortaya çıktı.
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Dilan Polat'ın tahliyesi talep edildi. Cezaevinde intihar girişiminde bulunmuştu 1

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, Kasım ayında kara para aklama, vergi kaçırma ve yasa dışı bahis çetesi üyeliği suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

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Dilan Polat'ın tahliyesi talep edildi. Cezaevinde intihar girişiminde bulunmuştu 2

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutulan Polat'tan yeni bir haber geldi.

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Dilan Polat'ın tahliyesi talep edildi. Cezaevinde intihar girişiminde bulunmuştu 3

AVUKATI TAHLİYE TALEP ETTİ

Polat'ın avukatı, müvekkilinin sağlık sorunları yaşadığını ve kendisini kesici bir aletle yaraladığını iddia ederek, cezaevinde kalmasının uygun olmadığını savundu ve tahliye talep etti.

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Dilan Polat'ın tahliyesi talep edildi. Cezaevinde intihar girişiminde bulunmuştu 4

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, avukatın dilekçesini değerlendirmek üzere Polat'ın sağlık durumunu incelemek üzere en yakın adli tıp kurumu birimine sevkinin yapılmasına karar verdi.

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Dilan Polat'ın tahliyesi talep edildi. Cezaevinde intihar girişiminde bulunmuştu 5

Ayrıca, Polat'ın cezaevi koşullarında tutuklu olarak kalmasının sağlık durumu üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi için adli tıp raporu talep edildi.

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Dilan Polat'ın tahliyesi talep edildi. Cezaevinde intihar girişiminde bulunmuştu 6

Polat'ın adli tıp kurumuna sevki gerçekleştirilerek uzmanlarca detaylı bir değerlendirme yapılacak ve bu rapor doğrultusunda tahliye talebi karara bağlanacağı aktarıldı.

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Dilan Polat'ın tahliyesi talep edildi. Cezaevinde intihar girişiminde bulunmuştu 7

NE OLMUŞTU?

Son duruşmada gözyaşlarına boğulan Dilan Polat'ın, konuyla ilgili özür dilediği ve eşini ile kızını görünce ağlamamak için çok zor tuttuğunu belirtti.

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Dilan Polat'ın tahliyesi talep edildi. Cezaevinde intihar girişiminde bulunmuştu 8

Duruşmaya Dilan Polat’ın dışında Engin Polat, Sezgin Polat cezaevinden getirilerek katılmıştı. Diğer sanıklar ise SEGBİS’ten duruşmaya katıldı.

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Dilan Polat'ın tahliyesi talep edildi. Cezaevinde intihar girişiminde bulunmuştu 9

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Dosyanın İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dosyayla birleştirilmesine karar verilerek duruşma ertelenmişti.

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Dilan Polat'ın tahliyesi talep edildi. Cezaevinde intihar girişiminde bulunmuştu 10

Duruşmada da sinir krizi geçiren Dilan Polat’ın karar üzerine psikolojisinin zarar gördüğü iddia edildi.

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Dilan Polat'ın tahliyesi talep edildi. Cezaevinde intihar girişiminde bulunmuştu 11
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Dilan Polat'ın tahliyesi talep edildi. Cezaevinde intihar girişiminde bulunmuştu 12
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Dilan Polat'ın tahliyesi talep edildi. Cezaevinde intihar girişiminde bulunmuştu 13
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