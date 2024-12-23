Dilan Polat'ın takipçisinin sözleri şoke etti! Sosyal medyada tartışma başladı

Kaynak: Haber Merkezi

Suç gelirlerini aklama, yasa dışı bahis ve örgüt kurma suçlarından yargılanan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat'ın son paylaşımı yine olay oldu. Polat'ın bir takipçisinin söylediği sözler duyanları şoke etti.

Ünlü sosyal medya fenomeni Dilan Polat, cezaevinden çıktıktan sonra bir hayranıyla hastanede karşılaştığı anları paylaştı. Görüntüleri izleyenler şoke oldu.

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İsmi öğrenilemeyen kadın hayran, Dilan Polat’ı görünce gözyaşları içinde kaldı. Polat'ın cezaevine girdiğini öğrenen kadın o dönem bu sebeple kalp krizi anlattı.

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Hayranı, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın cezaevinde olduğu dönemde yaşadığı zor anları anlatırken, kalp krizi geçirdiğini söyledi. Yanındaki kişi ise, “Hastanede sürekli sizin adınızı sayıkladı,” diyerek yaşananları aktardı.

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Hayranının anlattıklarına çok şaşıran Dilan Polat, “Ay kurban olurum sana. Hastayım, öpemiyorum. Kriz geçirmiş Engin, ay canımın içi,” diyerek hayranına karşılık verdi.

Sosyal medyada hızla yayılan video ise tepki çekti.

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