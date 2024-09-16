Dilan Polat'tan ilk video geldi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Dilan Polat'tan ilk video geldi

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından 10 ay tutuklu kalmasının ardından serbest bırakılan Dilan Polat, eşi Engin Polat'ın tahliye edilmesinin ardından videolu bir paylaşım yaparak takipçilerine seslendi.

Takipçilerine teşekkür eden Dilan Polat "Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız." dedi.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapis istemi ile toplam 28 sanığın yargılandığı davada 10 ay tutuklu kalmasının sonrasında tahliye edildi.

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Dilan Polat, takipçilerinin kendisine sesini duymak istediklerini söylemesinin ardından bir video paylaştı. Dilan Polat paylaşımında, "Sesimi çok duymak isteyenler olmuş. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Mesajlarınız için, binlerce mesajlar. Şöyle bir göz gezdireyim dedim. Ama, hani böyle bir anda da olmuyor. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız, çok teşekkür ederim" diye konuştu.

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