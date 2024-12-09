Dilan Polat'tan mahkeme öncesi dikkat çeken paylaşım: Paranız kadar yiyin

"Kara para aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından yargılanan ve devleti 295 milyon lira vergi kaybına uğratmakla suçlanan Dilan- Engin Polat çiftinin, sosyal medyadaki tepki çeken paylaşımları sürüyor.

Tahliyeleri sonrası yaptıkları paylaşımlarda ilk günlerde gösterişli hayatlarının devam ettiğini gösteren Polat çifti sonradan hızlı bir kararla maddi olanaklarının zor olduğu yönünde içerikler sunmaya başladılar. Takipçileri tarafından ilgi ile takip edilen çiftin yaptıkları paylaşımlar genel olarak gerçekçi bulunmasa da mahkemelerine 10 gün kaldığını kendilerinin de ifade ettiği isimler sürekli bir maddi zorluk göndermesi yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde mutfak tezgahının başında elindeki biberi sert bir şekilde vurarak mutfak alışverişinin çok tuttuğunu belirten Dilan Polat, market alışverişi sırasında kart limitinin yetmediğini ve bazı ürünleri sepetten çıkardığını söylemişti.

Son olarak Dilan Polat eşi Engin Polat ile yaptığı paylaşımda araçlarını valeye vermemek, vale ücreti ödememek için gittikleri mekanın uzağına arabalarını park ettiklerini gösteren bir video daha çekti. Fenomen isim Dilan Polat videoda "Vale parası vermemek için, yolun kenarına park ettik, kocam haklı

yürürüz yani" dedi. Aynı gün yapılan bir diğer paylaşımda ise Dilan Polat, bir görüntülü konuşma ekran görüntüsü paylaşarak çocuğunun çikolata oğlunun çikolata istediğini ama paralarının bittiği için alamadıklarını anlatan bir paylaşım da yaptı.

Dilan Polat sosyal medya paylaşımlarına sürekli devam ederken paylaşımların da eşi ve çocuklarına da yer vermeyi sürdürüyor.