Dilan ve Engin Polat çifti için karar verildi. O görüntüler çok konuşuldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Dilan ve Engin Polat çifti için karar verildi. O görüntüler çok konuşuldu

Ünlü fenomen Dilan Polat'ın ailesi ile paylaştığı bir videoda uyuşturucu madde kullanıldığı şüphesi söz konusu olmuştu. Gözaltına alınan isimlerin test sonuçları çıktı.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin, sosyal medyadaki bir video paylaşımı üzerine "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçlamasıyla haklarında başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'na (ATK) verilen testlerin sonucu ortaya çıktı.

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UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAMIŞLAR

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Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen şüpheliler serbest bırakıldı. Adli Tıp Kurumu'na verilen testlerin sonuçları ortaya çıktı.

Raporda Dilan-Engin Polat çiftinin uyuşturucu madde kullanmadığı tespit edildi.

Çiftin avukatı Sevinç Horoz "Müvekkillerin her ikisinin de uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmamış olduğu ortaya çıkmıştır." dedi.

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