Dilan ve Engin Polat çifti için karar verildi. O görüntüler çok konuşuldu

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin, sosyal medyadaki bir video paylaşımı üzerine "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçlamasıyla haklarında başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'na (ATK) verilen testlerin sonucu ortaya çıktı.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAMIŞLAR

Savcılıktan şoke eden gelişme: Dilan - Engin Polat çiftini yıkan haber!





Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen şüpheliler serbest bırakıldı. Adli Tıp Kurumu'na verilen testlerin sonuçları ortaya çıktı.



Raporda Dilan-Engin Polat çiftinin uyuşturucu madde kullanmadığı tespit edildi.



Çiftin avukatı Sevinç Horoz "Müvekkillerin her ikisinin de uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmamış olduğu ortaya çıkmıştır." dedi.