Dilara Gülatan’dan Uğur Dündar'a şok suçlamalar: Alaycı ve saygısız

Dilara Gülatan'ın, gazeteci Uğur Dündar’ a açtığı babalık davasında karar çıktı. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu’nun DNA incelemesi yaptığını biyolojik babalık durumuna ilişkin delil bulunmadığını aktarmıştı. Bu kararın ardından ünlü gazeteci sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunmuştu.

Uğur Dündar, yaptığı açıklamada "Çarşamba akşamı Dilara G.'nin annesi Suphiye (Sofi) Orancı hakkında yüz kızartıcı belgeleri yayınlayacağım. İçinizden tükürmek gelecek!" ifadelerini kullandı. Dilara Gülatan da Dündar'a yanıt verdi.

KAMUOYUNA ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

D.G. adlı kişi tarafından şahsıma açılan "babalık davası"nda Adli Tıp Kurumu DNA incelemesi yapmış ve biyolojik babalık iddiasını kesin olarak reddetmişti.

Bu rapor için mahkemece sevk edildiğim, her koridoru kamera ile görüntülenen devlet hastanesinde… — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) November 24, 2024

“ANNE-BABALARIN YAPTIKLARI ONLARI BAĞLAR”

Gülatan ise, "Benim tek derdim gerçeklerin ortaya çıkması. Uğur bey benim konuşmamdan neden rahatsız oluyor ki? Anlamış değilim. Hatta annem Suphiye Orancı hakkında yüz kızartıcı belgeler yayınlayacağını söyledi. Benim yüzüm kızarmaz çünkü anne-babaların yaptıklarının onları bağlar. Burada beni bağlayan bir şey yok" şeklinde konuştu.

Gülatan şunları söyledi:

Uğur bey lütfen elinde ne varsa yayınlasın ki, ben de öğreneyim. Ben ilk günden beri gerçeklerin peşindeyim. Uğur Dündar sosyal medyasından yaptığı açıklamada 'bugüne kadar sustum, çalıştığım gazete ve televizyona haber bile yaptırmadım' diyor. Babalık davasının medyaya yansıdığı hafta çalıştığı Sözcü TV'de 20 dakikaya yakın benim ve annem hakkında açıklamalar yaptı. Bunu unutmuş galiba.

O programda birkaç defa 'yardım etme' teklifinde bulunduğunu söylemesine rağmen telefonda bana sadece bana iyi dileklerini sunabileceğini söyledi. Yani ekranda başka, telefonda başka konuştu. Yine aynı programda, annemle ilgili elinde belge, bilgiler olduğunu ve bunu açıklayacağını söylemişti. Nisan ayında söyledi bunu. Nisan'dan beri açıklamadı.

ALAYCI, SAYGISIZ TAVRININ DEVAMI

Uğur Dündar'ın bu paylaşımları bile ekrandaki alaycı, saygısız tavrının devamı niteliğindedir. Kaç yıllık gazeteciye yakışmayacak bir tavır. Anneme yönelik kullandığı 'içinizden tükürmek duygusu geçecek' ifadesi bile açıkça kadına şiddettir.

Bir kadını ve kızını kamuoyu önünde küçük düşürmek için çok ağır ifadeler kullanıyor. Ben takdiri kamuoyuna bırakıyorum. Tekrar söylüyorum, lütfen elinde ne var, ne yoksa yayınlasın ki biz de öğrenelim. Burada aynı paylaşımda Adli Tıp Kurumu'na suç duyurusunda bulunsaydı diyor. Avukatım zaten prosedürdeki eksikliklerden dolayı mahkemeye itiraz da bulunmuştur.

Kendisi de madem bu kadar emin o zaman keşke Koç Üniversitesi'nden 5 hocaya 50 sayfalık rapor hazırlatmak yerine testin tekrar için benim yanımda olsaydı. Ben yine söylüyorum, adalete güvenim tan, gerçekler elbette ortaya çıkacak."

"Dilan Çıtak’ın da tekrarlanan test sonucu İbrahim Tatlıses’in kızı olduğu ortaya çıktı”

Gülatan daha önceki açıklamalarında “Korkusu yoksa neden böyle bir rapor hazırlatma ihtiyacı hissediyor? Madem kendisine bu kadar güveniyor, o zaman bir daha örnek versin. Dilan Çıtak’ın da tekrarlanan test sonucu İbrahim Tatlıses’in kızı olduğu ortaya çıktı” ifadelerini kullanmıştı.

Uğur Dündar'a babalık davasında DNA testi usule uygun yapılmadı iddiası! Dilara Gülatan'dan şoke eden sözler

Gülatan'ın Sabah Gazetesi'ne verdiği röportaj şöyleydi:

2 yıldır hukuk mücadelesi veriyorum. Davada 3 defa hakim değişti, Adli Tıp Kurumu taşındı ve en ilginci de benden bir ay sonra Uğur Dündar'dan örnek alındı.

Adli Tıp'a gitme sürecimiz bile bir yıl sürdü. Sonrasında DNA testi verdim, benden bir ay sonra da Uğur Dündar verdi. Bu bile şüphelerimi güçlendiren bir durum.

Adli Tıp'ta normal prosedürde sürüntü, saç ve kan alınması gerekiyor. Benden sadece kan alındı. Hatta ben bu durumu örneğimi alan doktora sordum ama tatmin edici bir cevap veremedi.

Uğur Dündar'dan ise kan ve sürüntü alındı. Örnekleri alınırken avukatım da kendisinin yanında yoktu. Ondan da saç alınmadı. Bir de örnekler alınırken yan yana ve kamera eşliğinde alınması gerekiyor.

Biz aynı zamanda bile vermedik. Avukatım zaten prosedüre uyulmadığı için itiraz etti. Bu süreçte hakimimiz değişti. Yeni gelen hakim bizim itirazımızı reddetti.

Bir ay dosyayı okumak için süre istedi ve bir ay sonra da kararını açıkladı.

Size başka bir ilginç şey de söylemek istiyorum. Uğur Bey, Adli Tıp Raporu'na itiraz ettiğimiz 5 madde için Koç Üniversitesi'nden 5 tane hoca ile 50 sayfalık bizim itirazımızın kabul edilmemesi için rapor hazırlattı.