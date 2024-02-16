Dilber 4 kadınla pavyon dansı yapıyor. İnci Taneleri’nden olay yaratacak fragman

Kaynak: Haber Merkezi
Dilber 4 kadınla pavyon dansı yapıyor. İnci Taneleri’nden olay yaratacak fragman
Toplumun bir kısmı tarafından eleştirilen, bir kısmı tarafından ise övülen ‘İnci Taneleri‘ dizisinden yeni bir fragman geldi. Fragmanda, dizide Dilber rolünü üstlenen Hazar Ergüçlü, 4 kadınla pavyonda dans ediyor.

Yılmaz Erdoğan’ın hem oyuncu hem yönetmen hem de senarist olduğu İnci Taneleri dizisinde, Hazar Ergüçlü pavyon dansçısı Dilber olarak karşımıza çıkıyor.

Dilber’in dansı ve kıyafeti, dizi yayınlanmadan önce bile sosyal medyada ilgi gördü. Dilber sahneleri izleyiciler tarafından çok sevilse de, “Pavyonu yüceltiyor” şeklinde yorumlar da yapıldı.

Pavyon sahneleri nedeniyle birçok tartışma yaşandı. Pavyon dansçısı olmak için çok çalışan Hazar Ergüçlü, her hafta yeni dansıyla ekranlara geliyor.

Dün akşam ekrana gelen bölümde, yeşil bir elbiseyle pavyonda dans eden Dilber'e 4 kadın da eşlik etti.

a.jpg

uuuu.jpg

a3.jpg

a2.jpg

a1.jpg

tane-2.jpg

tane-1.jpg

Son Haberler
Her kuşun eti yenmez atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Her kuşun eti yenmez atasözünün anlamı nedir?
Ağrıkesen şifalı bitkiler hangileri Şifalı Bitkiler
Ağrıkesen şifalı bitkiler hangileri
CHP'nin reklam filminde bir Büyükşehir Belediye Başkanı yok. Bilerek mi oldu yoksa unutuldu ? Gündem
CHP'nin reklam filminde bir Büyükşehir Belediye Başkanı yok. Bilerek mi oldu yoksa unutuldu ?
Kar yüksekliği 2 insan boyunu geçti Gündem
Kar yüksekliği 2 insan boyunu geçti
Asla yıkanmaması gereken 5 yiyecek ortaya çıktı. Mikrop saçıyor. Zehirliyor Sağlık
Asla yıkanmaması gereken 5 yiyecek ortaya çıktı. Mikrop saçıyor. Zehirliyor
Bursa'da bir halk otobüsü ön tekeri havada ilerlerken görüntülendi. Bu otobüslere nasıl çalışma izni veriyorlar? Gündem
Bursa'da bir halk otobüsü ön tekeri havada ilerlerken görüntülendi. Bu otobüslere nasıl çalışma izni veriyorlar?
Kamyonet park halinde olan bir tıra arkadan çarptı. 2 kişi ağır yaralı Yerel Haberler
Kamyonet park halinde olan bir tıra arkadan çarptı. 2 kişi ağır yaralı