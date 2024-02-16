Dilber 4 kadınla pavyon dansı yapıyor. İnci Taneleri’nden olay yaratacak fragman

Yılmaz Erdoğan’ın hem oyuncu hem yönetmen hem de senarist olduğu İnci Taneleri dizisinde, Hazar Ergüçlü pavyon dansçısı Dilber olarak karşımıza çıkıyor.

Dilber’in dansı ve kıyafeti, dizi yayınlanmadan önce bile sosyal medyada ilgi gördü. Dilber sahneleri izleyiciler tarafından çok sevilse de, “Pavyonu yüceltiyor” şeklinde yorumlar da yapıldı.

Pavyon sahneleri nedeniyle birçok tartışma yaşandı. Pavyon dansçısı olmak için çok çalışan Hazar Ergüçlü, her hafta yeni dansıyla ekranlara geliyor.

Dün akşam ekrana gelen bölümde, yeşil bir elbiseyle pavyonda dans eden Dilber'e 4 kadın da eşlik etti.