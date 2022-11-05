Dilek Ertek'e ne oldu, cenazesine ulaşıldı mı? Dilek Ertek kimdir?

Dünyaca ünlü Tiffany Co’nun uzun yıllar Türkiye distribütörlüğünü yapan iş insanı Dilek Ertek dün Tahiti’de tekneden düştü. İş dünyası acı haberle sarılıyorken, Dilek Ertek’e ne olduğuna dair arama ve soruşturmalar sürüyor.

Tahiti'de kurvaziyer gezisinde güverteden okyanusa düşen Dilek Ertek’in talihsiz bir kaza geçirdi. Ertek’in cansız bedenine henüz ulaşılmazken, ailesi tarafından yapılan açıklamada Dilek Ertek için arama ve soruşturmaların devam ettiğini söylendi.

CESEDİ HALA BULUNAMADI

Sosyetenin ünlü isimlerinden olan iş insanı Dilek Ertek, tatil amacıyla gittiği Tahiti'de tekneden denize düşerek hayatını kaybetti.

Arma çalışmalarının devam ettiği bölgede henüz Dilek Ertek’in cesedine rastlanmadı.

DİLEK ERTEK’İN AİLESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Dilek Ertek'in oğlu Gökçe Atuk'un Avukatı Didem Konaş Büyükpınar tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'de cemiyet hayatının sevilen insanlarından ve dünyaca ünlü mücevher markası Tiffany&Co'nun uzun yıllardır distribütörü, müvekkilim iş adamı Gökçe Atuk'un annesi, iş kadını Dilek Ertek gemi seyahatinde talihsiz bir kaza geçirmiştir. Gemi Pasifik Okyanusu'nda seyir halinde iken, 26.10.2022 tarihinde Dilek Ertek denize düşmüştür. Dilek Ertek'i arama çalışmaları bugüne kadar maalesef olumlu sonuç vermemiştir. Elim kazanın meydana geldiği gemi Tahiti'de bulunan Papeete limanına geldikten sonra kaza ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Annesi Dilek Ertek'in gemiden düştüğünü öğrenen müvekkil iş adamı Gökçe Atuk derhal Papeete'ye gitmiştir. Dilek Ertek'in tek çocuğu olan Gökçe Atuk, Papeete'de bulunan adli makamların kaza ile ilgili soruşturmanın çok yönlü yapılması konusunda avukatlarıyla uğraş vermektedir. Bu elim kaza sonrasında aile çok üzgündür ve bu konuda basında gerçek olmayan haberlerin çıkmaması için bu basın açıklaması yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

DİLEK ERTEK KİMDİR?

İstanbul’da doğan Dilek Ertek, Avusturya Lisesi'nde okurken bale eğitmenliği yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu olan New York GIA'de pırlanta eğitimi aldı.

1982 yılında üniversiteyi bitirince 'ipek üzerine, resimler, desenler, tasarımlar' yaparak para kazanmaya başlayan Ertek, kendi işini kurdu ve 1995 yılının sonunda İstanbul'da ilk Tiffany mağazasını açtı.

Dilek Ertek 20 yılı aşkın süre Tiffany & Co.'nun distrübütörlüğünü yaptı. Dilek Ertek'in ayrıca bir antika dükkanı bulunuyordu.

1982 yılında iş insanı Hüseyin Yalçınkaya evlenen Dilek Ertek 2004 yılında boşandı. Dilek Ertek'in Gökçe Atuk isiminde bir oğlu var.