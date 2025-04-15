Dilek İmamoğlu o gece neler yaşadığını anlattı

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Nefes gazetesinden Özlem Güvemli'ye konuşan verdiği röportajda yaşadıkları hukuksuzluk sürecini anlattı. 19 Mart sabahı gerçekleşen şafak operasyonuyla eşinin gözaltına alınmasını “Türkiye’nin unutamayacağı bir sabah” olarak nitelendiren Dilek İmamoğlu, “Milletin oylarıyla seçilmiş bir başkana bu yapılırken, hukuk sistemine güvenen herkesin yüreği sızladı,” dedi.

“O SABAHI SİNDİRMEK KOLAY DEĞİL”

Dilek İmamoğlu, operasyonun ailesi üzerindeki etkisini de paylaştı. Çocuklarının yaşananları anlamak için büyüdükleri değerlere tutunduğunu belirten İmamoğlu, “O sabahki şok, kolay sindirilecek bir şey değil. Ama milyonların vicdanlı desteği bize güç veriyor.” dedi. Tutuklama kararını öğrendiğinde “sessizlik” yaşadığını ifade eden İmamoğlu, “Aklım, kalbim, vicdanım bu adaletsizliği kabul edemedi. Aylardır sürdürülen algı operasyonları, yalan haberler bu sürecin habercisiydi, ama hukukun bu kadar pervasızca çiğneneceğine inanmak istemedim.” diye konuştu.

“EKREM’İN SAVUNMASI TARİHE GEÇECEK”

Eşini Silivri’deki ilk duruşmada hakim karşısında gördüğünde derin bir acı hissettiğini anlatan Dilek İmamoğlu, “Bu sadece eşim ve babamız için değil, 16 milyon İstanbullunun iradesi için duyduğum bir acıydı. Ekrem’in duruşmadaki savunması tarihe geçecek nitelikteydi. Vicdanı rahat, adalet ve demokrasi için mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.” dedi. İmamoğlu, ailesi ve milyonlarca vatandaşla birlikte eşinin arkasında dimdik durduklarını vurguladı: “Başımız dik, vicdanımız rahat. Ekrem’in gücü, bizim de gücümüz.”

“O VİDEOYU BEN ÇEKTİM”

Ekrem İmamoğlu’nun evine yapılan polis baskınını duyuran videoyu kendisinin çektiğini açıklayan Dilek İmamoğlu, o anı şöyle tarif etti: “Öfke, üzüntü ve kararlılık bir aradaydı. Tek amacım, Ekrem’in halkla gerçeği paylaşmasına destek olmaktı.” Videoyu çekerken duygularını bastırıp sorumluluk hissettiğini belirten İmamoğlu, kamuoyunun gerçekleri bilmesinin önemine işaret etti.

“PROTESTOLAR VE BOYKOT ADALETE İNANANLARIN SEMBOLÜ”

İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İstanbul’dan başlayıp Türkiye geneline yayılan protestolar ve boykot eylemleri, Dilek İmamoğlu’nu hem duygulandırdı hem de güçlendirdi. “Bu toprakların insanı doğruyu ve yanlışı iyi bilir. Alışveriş boykotuna ben de destek verdim. Bu dayanışma, adalete olan inancın göstergesi.” diyen İmamoğlu, kitlesel tepkilerin kendisini şaşırtmadığını belirtti. İmamoğlu, “Türkiye artık hukuksuzlukları unutacak bir ülke değil. Özellikle gençler, adaleti ve geleceği koruma konusunda kararlıi” diye ekledi.

“ORTADA SUÇ YOK, BU SİYASİ BİR OPERASYON”

Ekrem İmamoğlu’na yöneltilen suçlamaları “siyasi bir operasyon” olarak değerlendiren Dilek İmamoğlu, “Ortada suç yok, delil üretme çabası var. Bu süreç, Türkiye’nin hukuk devleti sınavıdır.” dedi. Eşinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle yargılandığını hatırlatan İmamoğlu, bu davanın halkın iradesini hedef aldığını savundu.

“EKREM UMUTLU VE GÜÇLÜ”

Silivri’de eşiyle dört kez görüştüğünü belirten Dilek İmamoğlu, “Ekrem, topluma hissettirdiği gibi işinin başında, umutlu ve çok güçlü. Onun gücü, ülkesine ve halkına duyduğu inançtan geliyor. Kendisini milletine emanet etti.” dedi. İmamoğlu, eşinin moralinin yüksek olduğunu ve halkla kurduğu bağın ona güç verdiğini vurguladı.