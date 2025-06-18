Dilek İmamoğlu sahaya indi! Ailelerden 'Dayanışma Platformu'

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakın çalışma arkadaşlarının aileleri, ‘Dayanışma Platformu’ kurdu.

Platformu basına tanıtan Dilek Kaya İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a yaptığı çağrının anımsatılması üzerine, "Çağrımı olumlu bulanlar oldu, olumsuz bulanlar oldu. Çok fazla tepki gösterenler oldu. Ama ben hepsini anlayabiliyorum. Daha çok olumsuz bulanları daha çok anlayabiliyorum. Onların baktığı pencereden bakıyorum ve haklı olduklarını da düşünüyorum gerçekten. Çünkü hukukun, adaletin ve yargının işlediği, özellikle yargının bağımsız olduğu bir ülkede, herhangi bir kişiye böyle bir mektup yazılması, gerçekten bir üçüncü dünya ülkesi göstergesi. Adalet işlesin ve bağımsız yargı işlesin diye mücadele ediyoruz ama bari kadınlara bu işkence çektirilmesin" ifadesini kullandı.

AİLELER YENİKAPI'DA BİR ARAYA GELDİ

İmamoğlu ve arkadaşları, farklı tarihlerde cezaevlerine konuldu. Tutuklu aileleri Yenikapı Mimar Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi Basın Toplantısı Salonu’nda bir araya geldi. Toplantıda birer konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, yaşadığı talihsiz kaza sonucu hayatını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i andı.

Konuşmacılar, İmamoğlu ve arkadaşlarının, son yolculuğunda Zeyrek’in yanında olamamaktan büyük üzüntü duyduğunu aktardı.

İmamoğlu, şunları kaydetti:

"BÜYÜK BİR KÖTÜLÜKLE MÜCADELE EDİYORUZ"

“Çok değerli siyasetçiyi çok değerli bir babayı, merhametli bir insanı, sorumluluk sahibi, ülkesini seven, ülkesine aşık bir insanı kaybetmenin üzüntüsüyle günlerdir yoğrulduk hepimizin başı sağ olsun, ülkenin başı sağ olsun. Çünkü böyle insanlar kolay kolay yetişmiyor. O yüzden çok değerli bir insanı kaybettik. Onun acısını paylaşıyorum Allah rahmet eylesin. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız 15 buçuk milyon vatandaşın oyuyla seçilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı kıymetli eşim Ekrem İmamoğlu ve yakın çalışma arkadaşları aylardır özgürlüklerinden yoksunlar. 19 Mart sonrası devam eden operasyonlarla onlarla onlarca insan haksız ve hukuksuz bir biçimde tutuklandı. Delilsiz iddialar, gizli tanıklar, iftiralar ile insanları ailelerinden, sevdiklerinden ayırıyorlar, ayırdılar ve ayırmaya devam ediyorlar. Onlardan iftiralar alabilmek için ailelerinden uzak farklı illerdeki cezaevlerine sevk ediyorlar. Tüm bunların sebebinin siyasi olduğu çok açık. Büyük bir kötülükle mücadele ediyoruz.

“MİLLETİMİZ BUNCA HAKSIZLIĞI GÖRÜYOR”

Bizler uzun süredir sevdiklerimizden ayrıyız. Bayramlarımızı onlarla birlikte geçiremedik. Her günümüzü bir yanımız eksik yaşıyoruz. İçeride tutuklu olanların bir yandan kendi sıkıntılarıyla uğraşırken bir yandan akılları dışarıdaki ailelerinde. Belki en büyük sıkıntıları onların dışarıdaki aileleri. Özellikle tutuklu kadınlar ve anneler bu açıdan çok büyük zorluk yaşıyorlar. Bazı tutuklu kadınları farklı şehirlerdeki cezaevlerine naklettiler. Çok kötü şartlarda bileklerini sıkan kelepçelerle daracık araçlarla saatlerce süren yolculuklara çıkardılar, yerlerde yatırdılar. Kilometrelerce uzaktaki cezaevlerinde avukatları, aileleri, çocuklarıyla görüşmeleri çok daha güç hale geldi. Ama tutukluların yakınlarına da zulmedecek raddeye ulaştılar ve vazgeçmiyorlar. Bununla birlikte en büyük tesellimiz milletimiz bunca haksızlığı görüyor. Bugün burada bu ortak acıyı dayanışmayla iyileştirebilmek yalnız olmadığımızı birbirimize hissettirebilmek için tutukluların aileleriyle birlikte bir dayanışma platformunun ilk adımını atıyoruz. Bu platformu oluşturmak için ailelerden destek aldık. Çünkü herkes dışarıda bu haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı bir şeyler yapmamız gerekiyor bilinciyle ortak bir ağ kurmamız istendi ve biz de bunun ilk adımını attık bugün.

“İMAMOĞLU'NA ÖZGÜRLÜK STANTLARIMIZDA BULUŞACAĞIM”

Bu platform yalnızca acıları paylaşacağımız değil, adalet mücadelemizi omuz omuza sürdüreceğimiz, sesimize ses katacağımız, umutlarımızı büyüteceğimiz bir birliktelik olacak. Bu süreç en başından beri sadece İBB'nin ve CHP’nin meselesi olmadı. Halkın vicdanının, ahlakın, adaletin ve milletin iradesinin meselesi oldu. Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim imza kampanyası da bu mücadelenin çok önemli bir parçası. Milletimiz bu kampanyaya imza atarak, haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı olduğunu ortaya koyuyor. İktidara, benim irademe darbe vuramazsın diyor. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu hatırlatıyor. O nedenle bu kampanya siyasi bir kampanya değil. Bu kampanyanın tek öznesi Ekrem İmamoğlu da değil. Bu kampanyanın öznesi Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklarımızın geleceğini korumak isteyen demokrasiden yana olan herkestir. Bu kritik hedefte özveriyle çalışarak imza toplayan CHP örgütünün tüm emekçilerine milletimiz adına teşekkür ediyorum. İmza veren tüm yurttaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Ben de bugün itibariyle birer dayanışma noktası olan İmamoğlu'na özgürlük stantlarımızda hemşerilerimizle buluşacağım. Onlara haksızlık ve hukuksuzlukları birebir yüz yüze anlatmaya devam edeceğim. Tüm yurttaşlarımızı vicdanın sesi olmaya, stantlarımıza davet ediyorum. Atılan her imza zulme artık son verin demektir. Millet büyüktür. Hiçbir güç bir arada duran ve haksızlığa mücadele eden bir milleti yenemez.

“HALKIN DESTEĞİYLE BU KARANLIK GÜNLERİ AŞACAĞIZ”

Türkiye Cumhuriyeti'ni milletin iradesini korumak için verdiğimiz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz var gücümüzle çalışacağız çalışmaya devam edeceğiz. Gençlerin, kadınların güçlü sesi, emekçilerin mücadelesi, emeklilerin dirayetiyle vicdanlı insanların dualarıyla halkın desteğiyle bu karanlık günleri aşacağız. Çocukların, gençlerin geleceği ümitle baktığı, hiç kimsenin suçsuz yere hapislerde yatmadığı bir ülkeyi hep birlikte var edeceğiz. Sizlere Ekrem'in en sıcak selamlarını ve sevgilerimi sunuyorum. Morali çok iyi, sağlığı yerinde dün kendisini de gördüm gayet iyi. Her zamankinden daha da büyük bir inançla çalışmaya devam ediyor. Tüm arkadaşları da aynı şekilde. Yakın zamanda yeniden sizlerle buluşacağından ve her şeyin çok güzel olacağından hiçbir şüphesi yok. Tekrar emekleriniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için ayağınıza taş değmesin diyorum."

ÖZÇAĞDAŞ VE İMAMOĞLU GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

"Tutuklu ailelerin Dayanışma Platformunun neler hedeflediğini, neler yapacağını, nasıl bir hedef ve amacı olduğunu sizden duyabilir miyiz" sorusu üzerine İmamoğlu, "Platformun temel olarak amacı, aslında dışarıdaki ailelerin mücadelesini bir araya getirerek güçlendirmek, daha güçlü ses çıkarmak. Birbirimize destek olmamızı da içeriyor bu platform. İçerideki tutuklu eşlerin, aslında ne kadar haksız ve hukuksuz bir şekilde içeride tutulduklarını, biraz olsun insanlara anlatmak, bunu gerçekten tutuklu yargılanmalarını değil, tutuksuz yargılanmaları gereken bir süreci insanlara anlatmak ve birbirimize destek olmak… Daha doğrusu bu yaşanan olayların sesini, yaşadığımız olayların bizi ne kadar mağduriyet altında bıraktığını insanlara duyurmak ve birbirimize güç vermek…" yanıtını verdi.

“İNSANLAR, BİZİ DE SOKAKTA GÖRMEK İSTİYOR”

"Ekrem Başkan’ın hep sahada, daha birebir iletişim halinde olma durumu hep vardı. Artık sahaya iniyorsunuz diyebilir miyiz" sorusu üzerine İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Ben zaten sürekli insanların içerisindeydim bugüne kadar. Ama tabii bu başka bir boyut artık. Ve insanlar da görmek istiyor. Yani dışarıdaki, sokaktaki insanlar görmek istiyor. İmza kampanyasında farklı bir boyut verdik bu aşamadan sonra. Biraz da bunu amaçladık. Çünkü insanlardan şöyle bir istek geldi: ‘Biz, sizi de sokakta görmek istiyoruz.’ Biraz önce Başkanımızın da belirttiği gibi, çok çekincesi olan insanlar var. Aslında içten ve yürekten destekleyip, ama malum işte bu süreci yaşamamak isteyen insanların çekincelerinden dolayı, sadece ‘İmamoğlu'na özgürlük’ kampanyasıyla biz imza kampanyasına farklı bir boyut getirdik ve birebir insanlarla yüz yüze diyaloglar kurmak için bu süreci yaratıyoruz. Bunu da ben tek başıma tabii ki yapmayacağım. Diğer eşlerle birlikte mücadele edeceğiz sokakta."

“HİÇBİRİMİZ YALNIZ DEĞİLİZ”

"Cezaevinde olan tutukluların psikolojik durumuyla ilgili ne söylemek gerekir? Yani oradan almış olduğunuz, sağlık durumlarıyla ilgili ya da psikolojik durumlarıyla ilgili son gelişmeler var mı? Ne hissediyor aileler?" sorusu üzerine İmamoğlu, şunları kaydetti:

"İçeridekilerin psikolojisi gayet iyi. Belirttiğim gibi, onların sadece akılları, dışarıdaki ailelerinde. Yalnızlar mı? Birlikte bir aradalar mı? Birtakım çekinceleri var. Ama biz hepimiz, hiçbirimiz yalnız değiliz. Buna da emin olduktan sonra, onların içeride hiçbir psikolojik, bu takım sıkıntıları ve endişeleri olmuyor. En azından görüştüğüm ailelerden ben bunu alıyorum ve içeride gayet iyiler. Biz onlara dışarıda güçlü oldukça, içeriden onlara daha fazla destek olmaya devam ediyoruz.”

Dr. İmamoğlu: “Emine Erdoğan’dan bir dönüş olmadı:

"Yaklaşık 10 gün önce Emine Erdoğan'a seslenmiştiniz toplumsal vicdan açısından özellikle annelik ve kadınlık vurgusuyla. Kendisinden bir dönüş oldu mu acaba?" sorusu üzerine İmamoğlu, "Herhangi bir dönüşü olmadı. Ama mektupla ilgili çokça konuşuldu sosyal medyada. Hepsini biliyorum, takip ediyorum. İşte olumlu bulanlar oldu, olumsuz bulanlar oldu. Çok fazla tepki gösterenler oldu. Ama ben hepsini anlayabiliyorum. Daha çok olumsuz bulanları daha çok anlayabiliyorum. Onların baktığı pencereden bakıyorum ve haklı olduklarını da düşünüyorum gerçekten. Çünkü hukukun, adaletin ve yargının işlediği, özellikle yargının bağımsız olduğu bir ülkede, herhangi bir kişiye böyle bir mektup yazılması, gerçekten bir üçüncü dünya ülkesi göstergesi. Ama evet biz haksızlık, hukuksuzluk yaşıyoruz. Bir adalet yok zaten. Adalet işlesin ve bağımsız yargı işlesin diye mücadele ediyoruz ama bari, hani kadınlara bu işkence çektirilmesin. Yani burada bir şekilde Ekrem İmamoğlu ve çok yakın çalışma arkadaşları, diğer belediye başkanlarımız içeride. Çünkü onların şu anda bir davaları var. Bu süreç, bir siyasi süreç. Burada zaten bir yargı süreci olmuş olsaydı, zaten içeride olmazdılar. Dışarıda tutuksuz yargılanırdı herkes. Çünkü yargı, herkese ait bir işlem" yanıtını verdi. İmamoğlu, şunları kaydetti:

“SOMUT KANIT OLMADAN TUTUKLU YARGILANMALARI FACİA”

"Dolayısıyla, hiçbir delile dayanmadan, somut delile dayanmadan ve ellerinde hiçbir somut kanıt olmadan bu insanların tutuklu yargılanmaları, zaten büyük bir facia. Ama dışarıda çocuğu, yalnız yaşayan kadınlar, eşlerinden ayrı, yalnız yaşayan kadınlar ve çocuklarını tek başına büyüten kadınların içeride bu zulmü görmelerine, ben insan olarak, önce insan, sonra kadın ve sonra bir eş olarak yüreğim dayanmadı. Ve içerideki kadınların sesi olmak istedim. Çünkü onların sesini duyurmak istedim. Onlar içeride dört duvar arasına seslerini duyuramıyorlar. Bu süreçte sınava giren çocukları olan anneler, okula çocuğu okula giden anneler… Çocuğu eve yalnız başına yaşayan kadın, evde çocuğuyla birlikte ve arkadaşını gözaltına alınırken arkadaşını çağırıyor çocuğunun yanına. Böyle bir böyle bir muameleyi, hiçbir insan, hiçbir vicdan kabul edemez diye düşünüyorum. Benim Emine Hanım'a yaptığım çağrı, bir kadın ve bir anne olarak yaptığım, duygusal bir çağrıydı. Elbette ki biz biliyoruz, yargı bağımsız işlemeli. Ama şu anda yargı, bağımsız değil. Bağımsız olması için mücadele ediyoruz. Yargı, şu anda birkaç kişinin iki dudağının arasında işliyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunu inkar etmek, şu andaki Türkiye'de bu yaşanan süreci inkar etmektir."

“ÇAĞRIMI YAPTIM, KARŞI TARAFIN VİCDANINA TESLİM ETTİM”

"Emine Hanım’a yaptığınız çağrıyı tekrar etmek ister misiniz?" sorusu üzerine İmamoğlu, "Ben çağrımı yaptım zaten. Çağrıya cevap gelirse, çok memnun oluruz. İçerideki kadınlar adına, tüm kadınlar adına çok memnun oluruz. Çünkü, bu sokaktaki kadınların da aslında aynı anda bir sesi. Cevap verilsin ya da verilmesin, ben çağrımı yaptım, karşı tarafın vicdanına teslim ettim. Böyle bir çağrının tabii ki er ya da geç bir cevabı olmalı, diye düşünüyoruz. Bekliyoruz…" yanıtını verdi.

ÖZÇAĞDAŞ: GÖREV DÖNEMİNDE OLMAYAN İŞTEN İÇERİDELER

Özçağdaş, bir soru üzerine, "Bugün itibariyle tutuklu olan arkadaşlarımız bir kısmı, kendi görev döneminde olmayan işten içerideler. Yetkisi olmadığı bir alanda. Gözde Hanım burada mesela. Buğra Bey'in eşi öyle. Burada oldukları için örnek veriyorum. Ahmet Hoca'nın kızı burada işte. Tayfun'un eşi burada işte. Yani saymakla bitmez. Emrah Başkanın eşi burada işte. Aykut vekilimin eşi burada. Yani dosyalarına baktığınızda, siz sadece öfkelenebilirsiniz. Çünkü bu insanlar, aslında zaten sıra dışı kariyerleriyle öne çıkmış olan insanlar. Yani rutin dışı bir performansı olan insanlar. Şimdi bunu her örnekte yaşıyoruz değil mi? Mahir Polat Başkan’ın sağlık nedeniyle dışarı çıkma sürecinde ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle, bütün Türkiye dedi ki, ‘Öyle mi gerçekten? Böyle bir insan’ dedi. Şimdi tek tek tanıyorlar hepsini. Daha az tanınanı var, daha çok tanınanı var. Dolayısıyla, içerideki arkadaşlarımızın ülkeye hizmet edememekten kaynaklanan bir dertleri var. Sadece bir dertleri şu olabilir. Tüm erkek ya da kadın tutuklular için geçerli: Eşim, annem, babam, çocuklarım üzülür. Onların durumu iyi mi? Kafasının sağlam olmasını gerektiren tek şey budur. Ailelerimizin inanılmaz bir bağlılığı var birbirlerine; her büyük toplumsal davada olduğu gibi. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak, büyük bir aileyiz; 2 milyon üyesiyle, 100 yıldan fazla olan tarihiyle. Dolayısıyla bir ve bütünüz. Bunun da gösterilmesi açısından önemli" ifadesini kullandı.

ÖZÇAĞDAŞ: NE ZALİM İNSANLARSINIZ

Özçağdaş, kötü muameleyle ilgili iddiaların anımsatılması üzerine, "Bir insan neden 600 kilometre öteye gönderilsin? Yani bugün bizi izleyen mevcut iktidara oy veren herkese söylüyorum. Tayyip Erdoğan, yargılanırken tutuksuz yargılanmıştı. Tutukluluk bir tedbirdir yani. Şimdi arkadaşlarımız tutuklu yargılanıyorlar ve bayrama bir gün kala, örneğin Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık’ı İzmir'e gönderiyorsunuz. Ya da Taner Bey'i gönderiyorsunuz. Nasıl ziyaret edecek? Yahu siz ne zalim insanlarsınız. Nasıl ziyaret edecek? Birisinin, birisini bir başka kentte ziyaret etmesi başka bir şey, burada, Silivri'de ziyaret etmesi başka bir şey. Bu zalimler iktidarı, davaları bile olduğu yerde yapmıyor. Ekrem Başkan'ın davalarının Çağlayan'da görülmesi gerekiyor. Silivri'ye dava kaçırılıyor insanlardan. Çünkü o kadar korkuyorlar ki… Arkadaki motivasyon bu. Çünkü o kadar korkaklar ki davayı vatandaştan kaçırmaya çalışıyorlar. Arkadaşlarımızı kentlere dağıtarak zulmetmeye çalışıyorlar. Ve burada bizim için tek sıkıntı yaşı şu: İzmir'e, Kocaeli’ye, Eskişehir'e, Tekirdağ’a, Düzce'ye gönderilmiş olan arkadaşlarımızı biz ve aileleri zaten yalnız bırakmayız. Biz ziyaret ediyoruz. Ama yaşanan şey, eziyettir. Ya da gönderiyorsunuz, yerde yatırıyorsunuz. Bu ülkenin 301 gencine, ceza alsalar bir gün yatmayacakları suçtan, en az 38 gün ceza verdiler. Hukuken yatıramayacakları insanları, tutukluluk tedbiriyle 38 gün yatırdılar ve İstanbul'da hala 7 gencimiz duruşma gününü bekledikleri için tutuklular. Sınavlarına giremiyorlar, derslerinden kaldılar, belki burslarından olacaklar. Bunu bir tedbir olarak kullanıyor arkadaşlarımız. Ve tek sıkıntı gören bu bürokrat arkadaşlarımız değil, yurttaşlarımız da aynı şekilde. Dolayısıyla hukukun bütün evrensel normları ayaklar altına almış durumda ve bu insanları hapishanelere doldurup, yerlerde yatırmak… 1 aydan fazla süredir ilacını alamayan arkadaşımız var. Dün bir yandan Ekrem Başkan'ın davasını takip ederken, bir yandan avukat arkadaşlarımız, ilaçlarını almaları için cezaevi müdürüne 3,5 milyonuncu kez tekrar söylemek zorunda kaldı. Bu zulümdür Türkiye'ye bunu bir kere daha söylemek istiyorum. Suçu olan herkes, suçunu çeker. Yargı, yargılar, sonucuna bakar. Ama bu yapılan şey eziyettir, zulümdür. Bununla her gün her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. Bugün kurulan aile dayanışma ağımızın da temel görevlerinden, kendileriyle yapmak istediklerinden biri bu. Seslerini yükselterek, yaşadıkları durumu insani olarak ortaya koymak istiyorlar. Sadece biz siyasiler değil, asıl önemli olan, buradan sıkıntı çekenler" diye konuştu.

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