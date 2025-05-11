Dilek İmamoğlu'ndan 'Anneler Günü' mesajı: 'Tüm gençler serbest bırakılana kadar biz anneler normalleşmeyeceğiz'

Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Saraçhane eylemlerinde tutuklanan üniversite öğrencilerini hatırlatarak, anneleri ile 'kucaklaşamadıklarını' ifade etti.

Dilek Kaya İmamoğlu'nun mesajında şu ifadeler yer aldı:

'TÜM GENÇLER SERBEST BIRAKILANA KADAR NORMALLEŞMEYECEĞİZ'

"Tüm annelerin Anneler Günü'nü en derin sevgilerimle, yürekten kutluyorum. Hepimiz, çok zorlu günlerden geçiyoruz. Bu Anneler Günü'nü çocuklarından, sevdiklerinden ayrı geçirmek zorunda kalan anneler var. Anayasal haklarını kullandığı için özgürlüğü elinden alınan evlatlarının yanında olamayan, sevdiklerine sarılamayan annelerin yaşadığı acıyı yüreğimde hissediyorum. Tüm gençler serbest bırakılana, sevdiklerimiz aramıza dönene kadar özellikle biz anneler normalleşmeyeceğiz, normalleşemeyiz. Çünkü bizler anneyiz ve bu toplumun vicdanıyız.

'GURUR DUYUYOR, MÜCADELE EDİYORUZ'

Rahmetli annem bana her zaman vicdanlı, adaletli olmayı öğütledi. Yalandan, iftiradan, kötülükten uzak durmayı öğretti. Sadece kendine değil başkasına yapılan haksızlık karşısında da ses çıkarmak, cesur olmak, ülkeni sevmek, Cumhuriyete sahip çıkmak... Bunlar annelerimizin bizlere, bizlerin de çocuklarımıza aktardığımız değerler. Çünkü toplumun bu ortak değerleri bizleri buluşturur, toplumsal barışa vesile olurlar. Bugün özgürlükleri için sesimizi yükselttiğimiz gençler de birilerinin evladı, adaletsizce ve haksızca tutsak edilenler de bu değerlerle büyüdü. Onlarla gurur duyuyoruz. Milyonlar, aynı duygularla onlar için mücadele ediyor.

BİRLİKTELİK TEMENNİSİ

Gençler en kısa sürede özgürlüklerine ve ailelerine kavuşacak, hepimiz sevdiklerimize sarılacağız. Tüm kalbimle inanıyorum. Çocuklar ve gençler için daha adil ve umutlu yarınları birlikte inşa edeceğiz. Nice Anneler Günü'nde sevgiyle ve yan yana olabilmek dileğiyle..."