Dilek İmamoğlu'ndan eşine destek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dilek İmamoğlu'ndan eşine destek

Diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden diploma kararına yönelik açıklama yaptı.

Dilek İmamoğlu açıklamasında, "Hukuksuzluğun ve haksızlığın karşısında durmaya devam edeceğiz. Ülkemizin geleceği için yaşanan tüm adaletsizliklere karşı hep birlikte duracağız. Çocukların ve gençlerin güvenli ve umutlu yarınları için ülkemizin sarsılmaz değerlerini sonuna kadar savunacağız. Kurtuluş yok tek başına!" dedi.

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