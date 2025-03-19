Dilek İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Haksızlık karşısında hiç kimse susmamalı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından video paylaşan Dilek İmamoğlu, “Milletin kendi iradesine yönelik bu hamlelere en iyi cevabı vereceğinden hiç şüphem yok. Bu milletin ferasetine güveniyor, adaletin tecelli edeceğine tüm kalbimle inanıyorum” ifadelerini kullandı.

"BASKINLA UYANDIK"

Türkiye ve demokrasi açısından çok can yakıcı günlerden geçildiğini vurgulayan Dilek İmamoğlu, “Ülkemizi ekonomik anlamda yıkıma sürükleyenler, iktidarlarını korunmak adına aynı yıkımı hukuk ve adalet alanında da gerçekleştirmekten hiç çekinmiyorlar. Sandıkta kaybedeceklerini bildikleri rakiplerini hukuk eliyle saf taşı bırakmaya çalışıyorlar. 18 Mart 2025 günü değerli eşim, Türkiye Belediyeler Birliği ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması usulsüz bir şekilde diplomayı iptal etme yetkisi olmayan Üniversite Yönetim Kurulu tarafından iptal edildi. 19 Mart günü sabahı ise sahurdan hemen sonra kolluk kuvvetleri tarafından evimize yapılan baskınla uyandık. 16 milyon İstanbul’un oylarıyla seçilen eşim Ekrem İmamoğlu yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı.”

"ŞAFAK BASKINLARI KORKUTMAYA, İTİBARSIZLAŞTIRMAYA YÖNELİKTİR”

Kızları Beren İmamoğlu’nun bu gözaltı işlemine şahit olduğunu fakat buna rağmen okula gittiğini söyleyen Dilek İmamoğlu, “Davet edilse kendi ayaklarıyla ifadeye gidecek seçilmiş belediye başkanlarına, kamu çalışanlarına yapılan bu şafak baskınları tamamen sindirmeye, korkutmaya, itibarsızlaştırmaya yöneliktir” dedi.

"HERKES GERÇEK NEDENİ ÇOK İYİ BİLİYOR"

Dilek İmamoğlu şöyle devam etti:

“Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmaların gerçek nedenini çok iyi biliyor herkes. Gerçek nedeni Ekrem İmamoğlu’nun milletin sevgisini kazanması olduğunun sadece Türkiye değil tüm dünya farkında. Bugün Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmıştır. Çünkü rakiplerini sandıkta tam dört kere alt etmiştir. Bir sonraki sandıkta kaybetmek istemeyenler, demokrasiyi ayaklar altına alarak uzun zamandır planladıkları bu hamleyi yapmışlardır.”

"TOPLUMUN TAMAMINA YAPILAN BİR HAKSIZLIKTIR"

Bu yapılanların haksızlık olduğunu kaydeden Dilek İmamoğlu, “Bu yapılanlar kreşte okuyan çocuklarımıza, kent lokantasında karnını doyuran emekçilere, kent ormanlarında yürüyüş yapan insanlara, yurtlarda kalan öğrencilere, toplumun tamamına yapılan bir haksızlıktır. Çünkü adaletin olmadığı yerde hiç kimse güvende değildir” dedi.

"BU MİLLETİN FERASETİNE GÜVENİYOR"

“Endişeniz olmasın. Müsterih olun” diyen Dilek İmamoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Millet bu müdahalelerin aslında kendi iradesine yönelik olduğunu çok iyi görüyor. Bu kadar büyük haksızlık, hukuksuzluk karşısında hiç kimse susmaz, susmamalı. Milletin kendi iradesine yönelik bu hamlelere en iyi cevabı vereceğinden hiç şüphem yok. Bu milletin ferasetine güveniyor, adaletin tecelli edeceğine tüm kalbimle inanıyorum. Ekrem İmamoğlu millete emanettir.”