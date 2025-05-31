Dilek İmamoğlu'ndan 'Kadınlara Özgürlük' kampanyası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda belediye başkanı İmamoğlu dahil 49 çalışan tutuklandı.

İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu bu duruma dikkat çekmek için bir kampanya başlattı.

İBB’nin kampanyaya ilişkin açıklaması şöyle:

-Kampanyada adaletsizliğe maruz kalan kadın kamu çalışanlarının durumuna dikkat çekerek, “Anneler evlatlarından, evlatlar annelerinden uzak” sözleriyle kampanyanın toplumsal yönüne işaret ediliyor.

Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, uzun yıllar kamu görevinde bulunmuş, çocuğunu sevgiyle büyütmüş bir anne. Gözaltına alındığı gün, çocuğunun doğum günüydü. Bu acı tesadüf, hem ailesi hem de kamu vicdanı için unutulmaz bir yara bıraktı.

- Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, Boğaziçi Üniversitesi mezunu, 25 yılı aşkın kurumsal deneyime sahip bir iletişim uzmanı. Aynı zamanda iki çocuğunu tek başına büyütüyordu. Onların okulundan sağlığına, evinden geleceğine kadar her detayla birebir ilgilenen bir anne olarak hayata dört elle tutunuyor.

-Medya AŞ Etkinlik Koordinatörü Ceyda Kıryak, oğlunu tek başına büyütüyor. Bu yıl üniversite sınavına hazırlanan oğlunun en çok yanında olması gereken günlerde annesinden ayrı bırakıldı.

- Dr. Elif Atayman, iletişim akademisyeni ve doktoralı bir sinema uzmanıydı. Oğluyla birlikte yaşayan bir anne olarak hem mesleğini hem anneliği titizlikle sürdüren bir kamu görevlisi. Şimdi evladından ayrı, o evlat ise annesinin yokluğunda büyümek zorunda bırakılıyor.

-Nazan Başelli’yse 43 yıl boyunca beş farklı İBB başkanıyla çalışmış bir kamu emekçisi. Emeklilik hayalleri kurması gereken bir dönemde, hem kamu görevinin hem anneliğin onurunu taşıyan bir kadın olarak cezaevine gönderildi. Geride bıraktığı çocuk, annesinin yıllarca biriktirdiği emeğin ve yokluğunun yükünü yaşıyor.

- Tutuklu bulunan, Medya AŞ Reklam Alanı Müdürü Elif Güven, Medya AŞ Satın Alma ve İhale Müdürü Fatoş Ayık, İBB Halkla İlişkiler Şube Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Görevlisi Arzu Can ve İBB Kültür AŞ çalışanı Çağla Demir de hukuksuz operasyonların ardından özgürlükleri için gün sayıyor.