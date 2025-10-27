Türkiye, muhalif belediyelere yönelik iktidarın baskısını konuşuyor. CHP'li belediye ve yöneticilerine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" operasyonları yürütülürken tutuklu İstanbul Büyükşehir (İBB) Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma da "casusluk" suçlaması ile açıldı.

Soruşturma kapsamında İmamoğlu'na bir tutuklama kararı daha çıkarıldı.

"DEVLET NEREDE?"

Yaşananlara tepki gösteren İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından siyasi parti ve bakanlıkları etiketlediği bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu mesajında "Devlet nerede?" diye sorarak adalet ve hukuk çağrısı yaptı. İmamoğlu, "Bu kadar suçsuz insana cezaevinin hak görüldüğü bir ülkede, kimse dışarıda özgür kalamaz" dedi.

İmamoğlu, açıklamasının altına Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği, DEM Parti, MHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi, DBP, EMEK Partisi, DSP, DP hesaplarını da ekledi.

"BU ÇÜRÜMÜŞ SİSTEMLE ÜLKEMİZ NEREYE GİDİYOR?"

"Siyasi parti liderleri, yargının başındakiler, devletin her kademesinde görev yapanlar; Sizlere sesleniyorum!" diyen İmamoğlu, "Bu çürümüş ve adaletsizlik içinde boğulmuş sistemle ülkemiz nereye gidiyor? İster gözlerinizi kapayın, ister kulaklarınızı tıkayın. Cevabı herkes biliyor aslında…" ifadelerini kullandı.

X hesabından açıklama yapan Dilek Kaya İmamoğlu, şu ifadeleri kaydetti:

Ben Dilek Kaya İmamoğlu;

Bu ülkede yaşayan 86 milyon insandan sadece biri olarak,

Bu ülkeye üç çocuk yetiştirmiş bir anne, bir kadın, bir vatandaş olarak sesleniyorum size.

Bir yılı aşkın süredir devam eden haksızlığı, hukuksuzluğu, adaletsizliği hepiniz görüyorsunuz.

Hepiniz biliyorsunuz; yargının bir adalet terazisi olmaktan çıkıp, siyasetin sopasına dönüştüğünü.

Siz de görüyorsunuz millet iradesinden vazgeçenlerin elinde korku ve nefretten başka bir şey kalmadığını…

Bakın işte; milyonlarca insan “hak, hukuk, adalet” diye haykırıyor meydanlarda,

Suçu günahı olmayanlar aylarını, yıllarını veriyor zindanlarda.

Gözlerinizi kapatmayın,

Kulaklarınızı tıkamayın.

Nereye gidiyor bu ülke böyle?

Biz, Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarının bize verdiği emanetle, Cumhuriyetimizin değerleriyle büyüdük.

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözünü sonsuza kadar yaşatmaya yemin ettik.

İyi günde ve kötü günde, her koşul altında demokrasiyi ve değerlerimizi koruyacağımza inançla yaşadık.

Işığımız; adalet, hukuk, demokrasi ve vicdan.

Yolumuz; karanlıkta bile umudu çoğaltan, haksızlığa karşı dimdik duran insanların yolu.

Ve biliyoruz ki;

Her vatandaşın sığınağı devlettir.

Devlet, yurttaşını koruyan kalkan, mazlumun yanında duran güç olmalıdır.

Devlet, “Adalet mülkün temelidir” diyen iradedir.

Ama şimdi soruyorum:

Devlet nerede?

Bu ülkede siyaset ne için yapılıyor?

Bu kadar adaletsizliğin, bu kadar hukuksuzluğun sebebi ne?

Siyasi parti liderleri, yargının başındakiler, devletin her kademesinde görev yapanlar;

Sizlere sesleniyorum!

Bu çürümüş ve adaletsizlik içinde boğulmuş sistemle ülkemiz nereye gidiyor?

İster gözlerinizi kapayın, ister kulaklarınızı tıkayın.

Cevabı herkes biliyor aslında…

Ülkemizin insanları özgürce bir nefes alsın diye,

İçeride birileri ağır bedeller ödüyor.

Bir avuç insanın korkusu ve ihtirası uğruna, masumlar zindanlarda yıllarını veriyor.

Gerçek şu ki;

Bu kadar suçsuz insana cezaevinin hak görüldüğü bir ülkede, kimse dışarıda özgür kalamaz.

“Yaptım oldu” zihniyetinin kendisine tehdit olarak gördüğü herkesi cezaeviyle saf dışı bırakmaya çalıştığı bir ülkede demokrasinin esamesi okunamaz.

Bu ülkeyi nereye götürmeye çalışırlarsa çalışsınlar,

Bizi, bu milleti nasıl bir bunalımın içinde tutmaya devam ederlerse etsinler,

Onurlu insanlar olarak adalet yerini bulana kadar susmayacağız.

Birbirimize, irademize, dayanışmamıza tutunacağız.

Bu milletin ne kadar vicdanlı ve kararlı olduğunu herkese göstereceğiz.

Çünkü biz hâlâ inanıyoruz:

Bu topraklarda adaletin sesi bir gün yeniden yükselecek.

Milletimiz hak ettiği adalete bir gün kavuşacak.

Devletimiz ait olduğu adaleti bir gün sağlayacak.

Milletin kararı ve iradesi demokrasiyle hepimize yol gösterecek.

Ve o gün geldiğinde, bu ülke yeniden nefes alacak.

Siz inanmıyor musunuz?

İnanın!

Türkiye bir gün adaletin ve huzurun yurdu olacak.