Dilek Koçak'tan altın madalya

Kaynak: AA
Dilek Koçak'tan altın madalya

Milli sporcu Dilek Koçak, Norveç'te düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Bergen kentindeki organizasyonda Dilek Koçak, kadınlar 1500 metrede 4:08.79'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcular Büşra Akay, Sıla Koloğlu, Simay Özçiftçi ve Beyzanur Seylan'dan kurulu 4x100 metre Kadın Bayrak Takımı, 44.42'lik dereceleriyle daha önce 45.31 olan 23 yaş altı ve 44.49'luk büyükler Türkiye rekorlarının yeni sahibi oldu.

Norveç'te mücadele eden Hüseyin Mutlu Korkmaz, Berkay Canbolat, Hasan Beyazel ve Orçun Duran'dan oluşan 4x100 metre Erkek Bayrak Takımı da 39.97'lik dereceyle daha önce 40.12 olan 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı.

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