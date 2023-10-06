Dilek Taşı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman?

Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı Dilek Taşı dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranlarında yeni yayın hayatına başlayan Dilek Taşı dizisinin tüm ayrıntıları merak ediliyor. Peki, Dilek Taşı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman?

Dilek Taşı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman?

Kanal D’nin yeni dönem dizisi Dilek Taşı’nda başrolleri Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay paylaşıyor. Dilek Taşı’na dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Dilek Taşı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman?

DİLEK TAŞI 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Dilek Taşı dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Dilek Taşı yeni bölümü 12 Ekim Perşembe günü Kanal D’de yayınlanacak.

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DİLEK TAŞI KONUSU NEDİR?

Salih Bademci ve Hazal Subaşı'yı başrollerinde bir araya getiren Dilek Taşı, 1980'li yıllarda geçen bir hikâyeyi izleyici ile buluşturacak.

Dizi 50'li yaşlarında olan Cemre ve Sinan çiftinin Ayasofya'daki Dilek Taşı'nın başındaki sahnesinden açılıp geçmişlerine uzanıyor.

Merakla beklenen dizi, idam cezasıyla yargılanan Mustafa'nın eşi öldüğü için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen kızı Cemre'yi Rona ailesi evlatlık olarak verilmesini konu alıyor.

Dizinin hikâyesi 1987 yılıyla başlıyor. Aras Rona ve Rüçhan Rona oldukça varlıklı bir ailedir. Figen Kutlu (Hazal Subaşı) ailesiyle Rona'ların müştemilatında yaşamaktadır.

İdamla yargılanan Mustafa'nın (Salih Bademci) eşi vefat ettiği için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen kızı Cemre'yi Rona'lar evlat edinmek zorunda kalır.

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