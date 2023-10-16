Dilek Taşı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman?

Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı Dilek Taşı dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Dilek Taşı dizisinin tüm ayrıntıları merak ediliyor. Peki, Dilek Taşı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
Dilek Taşı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman?

Kanal D’nin yeni dönem dizisi Dilek Taşı’nda başrolleri Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay paylaşıyor. Dilek Taşı’na dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Dilek Taşı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman?

DİLEK TAŞI 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Dilek Taşı dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Dilek Taşı yeni bölümü 19 Ekim Perşembe günü Kanal D’de yayınlanacak.

sddefault.jpg

DİLEK TAŞI KONUSU NEDİR?

Salih Bademci ve Hazal Subaşı'yı başrollerinde bir araya getiren Dilek Taşı, 1980'li yıllarda geçen bir hikâyeyi izleyici ile buluşturacak.

Dizi 50'li yaşlarında olan Cemre ve Sinan çiftinin Ayasofya'daki Dilek Taşı'nın başındaki sahnesinden açılıp geçmişlerine uzanıyor.

Merakla beklenen dizi, idam cezasıyla yargılanan Mustafa'nın eşi öldüğü için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen kızı Cemre'yi Rona ailesi evlatlık olarak verilmesini konu alıyor.

Dizinin hikâyesi 1987 yılıyla başlıyor. Aras Rona ve Rüçhan Rona oldukça varlıklı bir ailedir. Figen Kutlu (Hazal Subaşı) ailesiyle Rona'ların müştemilatında yaşamaktadır.

İdamla yargılanan Mustafa'nın (Salih Bademci) eşi vefat ettiği için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen kızı Cemre'yi Rona'lar evlat edinmek zorunda kalır.

Öne Çıkanlar
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
Son Haberler
Ayağını yorganına göre uzat atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Ayağını yorganına göre uzat atasözünün anlamı nedir?
Finlandiya'nın Nobel ödüllü eski cumhurbaşkanı öldü Dünya
Finlandiya'nın Nobel ödüllü eski cumhurbaşkanı öldü
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı Gündem
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Damat gelin almaya gittiği evde evleneceğine pişman oldu. Bu nasıl gelenek? Yaşam
Damat gelin almaya gittiği evde evleneceğine pişman oldu. Bu nasıl gelenek?
Türk tarım devi resmen satıldı! 7000'den fazla çalışanı vardı Ekonomi
Türk tarım devi resmen satıldı! 7000'den fazla çalışanı vardı
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Cumhurbaşkanına seslendi: "Lütfen Mescid-i Aksa elimizden gitmesin." Video
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Cumhurbaşkanına seslendi: "Lütfen Mescid-i Aksa elimizden gitmesin."
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu gözyaşları içinde anlattı. 'Karım bunu öğrenirse size zırnık koklatmaz' Magazin
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu gözyaşları içinde anlattı. 'Karım bunu öğrenirse size zırnık koklatmaz'