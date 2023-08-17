Dilek taşı dizisi konusu nedir? Dilek Taşı ne zaman başlıyor?

Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı Dilek Taşı dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak Dilek Taşı dizisinin tüm ayrıntıları merak ediliyor. Peki, Dilek taşı dizisi konusu nedir? Dilek Taşı ne zaman başlıyor? Dilek Taşı fragmanı yayınlandı mı?

Dilek taşı dizisi konusu nedir? Dilek Taşı ne zaman başlıyor?

Kanal D’nin yeni dizisi Dilek Taşı’nın izleyiciyle buluşmasına az bir zaman kaldı. Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın başrolünde olduğu Dilek Taşı’na dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Dilek taşı dizisi konusu nedir? Dilek Taşı ne zaman başlıyor? Dilek Taşı fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D’nin Pastel Film imzalı yeni projesi Dilek Taşı’nın ilk teaserı yayınlandı. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yakında Kanal D’de başlayacak dizinin tanıtımı merak uyandırdı.

Gülden Karaböcek’in seslendirdiği “Dilek Taşı” şarkısının yer aldığı tanıtım sosyal medyada da çok konuşuldu.

DİLEK TAŞI KONUSU NEDİR?

Salih Bademci ve Hazal Subaşı'yı başrollerinde bir araya getiren Dilek Taşı, 1980'li yıllarda geçen bir hikâyeyi izleyici ile buluşturacak.

Dizi 50'li yaşlarında olan Cemre ve Sinan çiftinin Ayasofya'daki Dilek Taşı'nın başındaki sahnesinden açılıp geçmişlerine uzanıyor.

Merakla beklenen dizi, idam cezasıyla yargılanan Mustafa'nın eşi öldüğü için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen kızı Cemre'yi Rona ailesi evlatlık olarak verilmesini konu alıyor.

Dizinin hikâyesi 1987 yılıyla başlıyor. Aras Rona ve Rüçhan Rona oldukça varlıklı bir ailedir. Figen Kutlu (Hazal Subaşı) ailesiyle Rona'ların müştemilatında yaşamaktadır.

İdamla yargılanan Mustafa'nın (Salih Bademci) eşi vefat ettiği için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen kızı Cemre'yi Rona'lar evlat edinmek zorunda kalır. Çok etkileyici bir hikâyesi olan, seyirciye gözyaşı döktürecek olan "Dilek Taşı" eylülde Kanal D'de ekrana gelecek.

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DİLEK TAŞI OYUNCU KADROSU

Dilek Taşı dizisinin başrollerini; Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay paylaşıyor. 1980’li yıllarda geçen bir hikâyeyi konu alan dizide Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Senaryosunu Can Sinan’ın kaleme aldığı

Dizinin yapımcılığını; Yaşar İrvül ve Efe İrvül üstlenirken, dizinin yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez oturuyor.

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