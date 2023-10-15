Dilek Taşı Figen kimdir? Hazal Subaşı kimdir kaç yaşında nerelidir?

Kanal D’de Perşembe akşamları yayınlanan Dilek Taşı’nda rol alan Hazal Subaşı Figen karakterine hayat veriyor. Hazal Subaşı’na dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Dilek Taşı Figen kimdir? Hazal Subaşı kimdir kaç yaşında nerelidir?

KAYNAK: Haber Merkezi
Dilek Taşı Figen kimdir? Hazal Subaşı kimdir kaç yaşında nerelidir?

Hazal Subaşı Dilek Taşı dizisinde Figen karakterini canlandırıyor. Dilek Taşı’nda oynayan Hazal Subaşı kaç yaşında, nereli merak ediliyor. Peki, Dilek Taşı Figen kimdir? Hazal Subaşı kimdir kaç yaşında nerelidir?

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

Hazal Subaşı, 2 Mayıs 1995 tarihinde İzmir, Karşıyaka'da doğdu.

Küçükken annesi ve babası boşandıktan sonra annesiyle yaşamaya başladı. 13 yaşındayken babasını trafik kazası yüzünden kaybetti.

Batuhan adında bir ağabeyi vardır.

Hazal Subaşı İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nde eğitim gördü.

Hazal Subaşı 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildikten sonra oyuncu olmaya karar vererek bu yönde eğitimler aldı. Miss Supranational'a katılan ilk Türk kadın oldu.

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HAZAL SUBAŞI'NIN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER NELER?

2016-2018 Adını Sen Koy

2018 Bir Umut Yeter

2019 Halka

2019-2021 Çukur

2019 Bizi Ayıran Çizgi

2021 Sıcak Kafa

2022-2023 Kasaba Doktoru

2023 Kötü Adamın 10 Günü

2023- Dilek Taşı

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