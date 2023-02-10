Dua etmek insanın iç dünyasına yolculuk, Allah ile kul arasında bir köprü ve geleceğe yönelik umutların yansımasıdır. Peki, Dilek duası nedir? Dileklerin kabul olması için hangi dualar okunur?

Dua etmek, İslam dininde önemli bir yer tutar. Yüce Allah, yarattığı kullardan devamlı kendisinden istemelerini emretmiştir. Bu emrin nedeni, insanoğlunun aciz olması ve çeşitli şeylere erişmekte sorunlar yaşamasındandır. İstek ve dilek duası en çok okunan dualardandır.

Zira, insanoğlunun istek ve dilekleri hiçbir zaman bitmez. Bu tip durumlarda eller semaya açılarak Yüce Allah’a yakarılır ve dilek duası okunuşu yapılır. Tesirli dilek duası Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve okunuşu için doğru yere geldiniz.

70 KERE OKUNAN DİLEK DUASI

Abdülehad Serhendi hazretleri bir müjde verip buyuruyor ki:

(70 kere “Yâ Allah, Yâ Rahman, Yâ Rahîm, Yâ Kavî, Yâ Kâdir” okuyup da dua eden, ne isterse istesin, Cenâb-ı Hak duasını kabul eder ve ne muradı varsa verir.)

Allah rızası için okumalı. Bir seferde 70 defa okumalı, 71 olsa olmaz, yanına başka isim konsa olmaz, bu bir şifredir. İsm-i a’zam, ism-i Celal, Esma-ül Hüsna’dır. Her namazdan sonra okuyana ne mutlu! Hiç olmazsa günde bir defa okumalı.

EN FAYDALI DİLEK DUASI

İstek, arzu ya da dileklerin gerçekleşmesi öncelikle çaba sarf ettiğinizden emin olmanız gereklidir. Manevi olarak hissiyatınızı güçlendirmek ve dileklerin gerçeğe dönüşmesi için dilek duası okunuşu yapabilirsiniz.

Dua, maneviyatı güçlendirme konusunda insanın en büyük yardımcısıdır. Kur'an-ı Kerim'de istek ve dileklerin kabul görmesi konulu ayetler yer almaktadır. Hiç şüphesiz, Peygamberimizin okuduğu istek ve dilek duası merak edilmektedir.

HZ. MUHAMMED’İN DİLEK DUASI

Tirmizi'den rivayetle: Peygamberimiz bu dilek duasını, gözleri görmeyen birinin kendisinden dua talebi üzerine okumuştur.

Hadis âlimlerinden Tirmüzi ve Nesai’nin (Sünen) kitaplarında diyor ki: İki gözü görmeyen bir kimse gelip, "ya Resulallah! Allahü tealaya düa et, gözlerim açılsın" dedi. Peygamber efendimiz de kendisine

(Kusursuz bir abdest al! Sonra Ya Rabbi! Sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Muhammed aleyhisselamı vesile ederek, araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhisselam! Seni vesile ederek, Rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Yâ Rabbi! Bu yüce Peygamberi bana şefaatçi eyle! Onun hürmetine duamı kabul et!) duasını okumasını söyledi.

Adam, abdest alıp dua etti. Hemen gözleri açıldı.

DİLEKLERİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN OKUNACAK DUA

Okunuşu: Estagfirullah min külli mâ kerihallah, Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh.

Anlamı: Razı olmadığın şeylerden, yaptıklarımı affet ve yapmadıklarımı yapmaktan koru! Kendisinden başka ilah bulunmayan Hay, Kayyum ve Azîm olan Allah’a istigfar eder ve günahlarıma pişman olup O’na sığınırım.

DİLEK DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Hasbiyallahü la ilahe illa hu.

Hasbünallahu veni'mel vekil.

İyyake na'büdü ve iy'yake nestain.

Velhamdü lillahi rabbil alemin.

DİLEK DUASI TÜRKÇE ANLAMI

Allah bana yeter. O'ndan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. (Tevbe, 129)

Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. (Al-i İmran, 173)

Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz. (Fatiha, 5)

Ve âlemlerin rabbi olan Allah'a hamd olsun. (Fatiha, 2 ve En'am, 45)