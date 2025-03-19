Dilenci değil sanki ayaklı banka! Boynundaki 3 çantadan 45 bin 600 lira çıktı: 5 zabıta 3 saate sayabildi

Antalya'nın Serik ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilenci kadının üzerinden 45 bin 600 TL çıkarken, kadının boynundaki 3 çantadaki paraların sayılması 5 zabıta ekibi tarafından 3 saat sürdü.