Dilenci değil sanki ayaklı banka! Boynundaki 3 çantadan 45 bin 600 lira çıktı: 5 zabıta 3 saate sayabildi

Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halkın dini duygularını istismar ederek haksız kazanç elde etmeye çalışan dilencilere karşı sivil ve resmi ekiplerle denetimlerini sürdürüyor.
Atatürk Caddesi'nde dilencilik yaptığı tespit edilen bir kadının boynundaki 3 çantada toplam 45 bin 600 TL bulundu.
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Zabıta ekipleri, paraya el koyarak, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi gereği idari ceza uyguladı.
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, dilenciliğin önlenmesi ve halkın mağduriyetinin engellenmesi amacıyla denetimlerin devam edeceğini, halkın huzurunu korumaya yönelik çalışmaların süreceğini belirtti.
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