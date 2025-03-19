Dilenci değil sanki ayaklı banka! Boynundaki 3 çantadan 45 bin 600 lira çıktı: 5 zabıta 3 saate sayabildi

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA
Dilenci değil sanki ayaklı banka! Boynundaki 3 çantadan 45 bin 600 lira çıktı: 5 zabıta 3 saate sayabildi

Antalya'nın Serik ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilenci kadının üzerinden 45 bin 600 TL çıkarken, kadının boynundaki 3 çantadaki paraların sayılması 5 zabıta ekibi tarafından 3 saat sürdü.

Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halkın dini duygularını istismar ederek haksız kazanç elde etmeye çalışan dilencilere karşı sivil ve resmi ekiplerle denetimlerini sürdürüyor.

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Atatürk Caddesi'nde dilencilik yaptığı tespit edilen bir kadının boynundaki 3 çantada toplam 45 bin 600 TL bulundu.

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Zabıta ekipleri, paraya el koyarak, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi gereği idari ceza uyguladı.

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Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, dilenciliğin önlenmesi ve halkın mağduriyetinin engellenmesi amacıyla denetimlerin devam edeceğini, halkın huzurunu korumaya yönelik çalışmaların süreceğini belirtti.

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